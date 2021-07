Ilaria Di Nino toglie il buio della notte con My Music Tonight

Ciao a tutti, sono Ilaria Di Nino, cantautrice indipendente. Sin da piccola, la Musica è stata il mio mondo, così, dopo anni di studio e di esperienza che mi hanno portata a condividere il palco con i volti più noti dello spettacolo e che a seguito di ciò, mi sono stati conferiti per ben due volte il Premio Internazionale “Il Cavallino d'oro” e il Premio Internazionale Reggia d'oro di Caserta”, nel 2019, intraprendo ufficialmente il mio percorso di produzione musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note”. Nel luglio dello stesso anno, ho avuto l’enorme privilegio di essere invitata ad esibirmi, in rappresentanza della mia terra, l’Abruzzo, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quella che è stata una Cerimonia che rimarrà nella Storia ed evento che, nel recente febbraio 2021, mi ha vista ospite di Amadeus a “I soliti ignoti” in onda su Rai 1. Successivamente ho pubblicato altri due singoli “Amore Cosmico” e “Savior” dove con Stefano Reali alla regia del video ho avuto il piacere della presenza con uno splendido cameo di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. Oggi sono davvero felice ed emozionata di presentarvi e di raccontarvi del mio nuovo brano “My Music Tonight”. “Questo brano nasce recentemente dalla forte esigenza di continuare a liberarmi, a baciare me stessa, a lasciarmi andare e a lasciar andare, a sciogliere ulteriori nodi che ancora oggi risiedono dentro me: un continuo viaggio di crescita personale per migliorarsi, accettarsi e ricordarsi che dobbiamo innamorarci di

noi stessi ogni giorno (I’m in Love again cause it’s me, my sound and myself / sono di

nuovo innamorata perché sono io, il mio suono e me stessa); è per questo che lo definisco un inno alla Libertà e all’ Amor Proprio e il beat dance ed elettronico, così carico e ballabile, è capace di trasportare in questa dimensione liberatoria proprio per godersi il momento e scrollarsi di dosso le tensioni, le negatività e i pensieri limitanti. “My Music Tonight” rappresenta un motto di vita, il mio nuovo motto di vita: “La mia Musica” (My Music) è una metafora per intendere che si cambia rotta ovvero Musica e sono pronta a fare a modo mio e ad amarmi sempre più; “Stanotte” (Tonight) perché ho imparato ad accettare anche le notti più buie della mia vita e di me stessa eliminando il rumore di fondo che mi condizionava e sprigionando la forza delle mie onde sonore che ho acquisito proprio grazie a loro: la nostra vita è solo nostra e siamo noi a doverla scrivere tralasciando tutto ciò che limita la nostra realizzazione e noi stessi, facendo del bene a noi e nel contempo agli altri. Il Video, più che raccontare una storia, vuole essere portavoce di questi concetti chiave molto importanti per me e mi auguro che possa piacere ed essere fonte di ispirazione e positività per chi lo vede o ascolta il brano e desidera far proprio questo messaggio.