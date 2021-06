Popa canta in Bon Vivant e consiglia 10 canzoni per sedurre

Bon Vivant è stata scritta e composta da Popa e il compositore e autore Carlos Valderrama, nelle loro immersioni nella dolce vita della villeggiatura Italiana, dove a Cortina si scia ancora con i jeans e a Forte dei Marmi si va in spiaggia con abiti di seta e lino. Con ironia e leggerezza, tipica del point of view internazionale di Popa, si celebra il benessere scanzonato e irriverente dell’estate italiana.Il video, diretto da Elena Kairyte e Rūta Jekentaite e prodotto da Baltic Productions, è un omaggio ai fotoromanzi della rivista Grand Hotel. Amori complicati ma sempre leggeri con inafferrabili uomini di successo: meno toxic masculinity e più Jean Paul Belmondo. Non più donzelle in difficoltà che vogliono farsi sposare ma donne contemporanee che sanno riconoscere un "bon vivant" e divertirsi, senza pensare a quello che sarà tra avventure di un weekend da sogno tra Courmayeur e la Costiera. L'artista lituana accompagna al video una esclusiva playlist di seduzione.



1.Ennio Morricone - Una sera a cena

Sei finalmente riuscito ad invitarla a cena, e vuoi farle sentire che razza di raffinato, galante chansonnier tu sia? Con questa perla del Maestro dei Maestri non sbagli mai!

2.Enzo Carella - Barbara

Alle donne piace un sacco ballare, vuoi farla ballare? Enzo Carella, il più sensuale e unico dei cantautori Italiani ti verrà comodo con questa canzone super sexy che è un vero inno alla vita.

3.Julio Iglesias - Un giorno tu un giorno io

Come dite voi in Italia : “l’amore non è bello se non è litigarello “! Un giorno ha la luna storta lei, un giorno sei tu quello intrattabile, ma Julio, il più irresistibile Chansonnier Latino di sempre, le ricorderà quanto siano in fondo piacevoli queste piccole schermaglie d’amore.

4.Fitness Forever - Carlo

Vuoi farla innamorare mostrandole il tuo lato più sensibile, mostrarti come un uomo capace di leggere in profondità nell’animo femminile? La voce angelica di Nicoletta la convincerà che sei l’uomo romantico che aspettava da sempre!



5.Alan Sorrenti - Un incontro in ascensore

Cosa c’è di più romantico di incontrare la tua anima gemella in ascensore, tra sguardi imbarazzati, sorpresa e scariche elettriche di passione? Qui con poche pennellate il raffinato Alan descrive una situazione che tutti almeno una volta abbiamo provato (e non vediamo l’ora di poter tornare a prendere un ascensore con un sexy sconosciuto!!).



6.Fred Bongusto - Tre settimane da raccontare

Conosci una ragazza d’estate e vuoi farle capire che “non aver paura, non è soltanto un’avventura"? L’immenso Fred, monumento al Buon Gusto Italiano sa dirlo meglio di chiunque altro con la sua voce di puro velluto.



7.Johnny Dorelli e Catherine Spaak - Non mi innamoro più

Tu hai il cuore spezzato. Lei pure, ed entrambi siete d’accordo che non ricadrete mai più in quel tremendo inganno, quella trappola che è l’amore. Tutti d’accordo, ma intanto fatevi un pò compagnia…domani poi si penserà!

8.Bruno Martino - Estate

È inverno, fa freddo, ma vuoi far sentire alla donna dei tuoi desideri il calore del tuo amore e della tua passione? Le note meravigliose di una delle più belle canzoni mai scritte la farà sciogliere come un gelato sotto al sole di agosto!

9.Ornella Vanoni - L'Appuntamento

Il vostro primo appuntamento è alle porte, sei emozionato, nervoso, ma sei giù pazzo di lei, e non resisti, non resisti…qui la Vanoni raggiunge vette di romanticismo a cui è impossibile rimanere indifferenti!



10.Piero Umiliani - Il Corpo

La cena è andata bene, e vuoi mandarle un messaggio chiaro che sei più che interessato a continuare con un pò di coccole e massaggi? Mettere su questa colonna sonora sarà un ottimo alleato per fare in modo che accada proprio ciò che hai in mente!