Gianmarco Gridelli pubblica 20-21 e pensa a una canzone al mese

Il giovanissimo artista romano ha pubblicato il suo nuovo singolo (produzione artistica di Adriano Pennino) nel quale racconta ciò che ha visto e vissuto in prima persona durante quest’ultimo difficile anno. E sceglie le sue 12 canzoni dell'anno

GENNAIO

“Tutto quello che un uomo” - Sergio Cammariere

È una canzone, scritta dal grande Sergio Cammariere, che mi ha accompagnato durante questo mese. È il racconto di un amore, nel quale facilmente ci si può immedesimare.



FEBBRAIO

“Promettimi” - Elisa (versione di Roccuzzo)

Questa canzone è molto importante per me perché è collegata ad un momento preciso della mia vita.

MARZO

“Mantieni il bacio” - Michele Bravi

Questa canzone mi ha colpito fin da subito, per questo motivo successivamente

ho deciso di pubblicare una mia versione sul mio profilo TikTok.



APRILE

“Blowin’ in the Wind” - Bob Dylan

È una canzone che ho preparato in versione acustica, chitarra e voce, per dei provini importanti, per questo motivo ci tengo molto.



MAGGIO

“20-21” - Gianmarco Gridelli

Il 12 maggio è uscito il mio nuovo singolo “20-21”, scritto interamente da me, che parla di tutto ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, descritto da un punto di vista di un ragazzo di 17 anni.



GIUGNO

“Mille” - Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

Sicuramente la canzone che mi ha accompagnato durante questo mese è stata”Mille”. Una canzone molto estiva che regala tanta gioia ed allegria.



LUGLIO

“A un passo dalla luna” - Ana Mena e Rocco Hunt

È un bellissimo tormentone estivo, che mi ha accompagnato durante tutta l’estate.

AGOSTO

“Follow back” - Gianmarco Gridelli

È un mio brano inedito, molto estivo. Consiglio a chi ha voglia di divertirsi di andarlo ad ascoltare! È scritto nel linguaggio dei social, con una serie di hashtag che rappresentano l’estate.



SETTEMBRE

“Per sentirmi vivo” - Fasma

Mi piace molto il sound di questa canzone, la trovo molto attuale e allo stesso tempo riesce a

trasmettere emozioni molto forti.

OTTOBRE

“Farfalla bianca” - Ultimo

È una delle mie canzoni preferite di Ultimo, mi fa riflettere molto.



NOVEMBRE

“Guardastelle” - Bungaro

È una canzone molto importante per me, la canto da quando ero piccolo, è sempre stato il mio cavallo di battaglia e proprio a novembre ho lavorato per ad una nuova interpretazione di questa canzone.

DICEMBRE

“En e Xanax” - Samuele Bersani ( Versione di COMETE )

Mi è sempre piaciuta questa canzone e trovo molto attuale il modo in cui è stata reinterpetata da COMETE a X-Factor 2019. Mi capita spesso di riascoltarla e mi emoziona ogni volta che la sento.