Evra ci racconta le sue Mille Possibilità: il video

Con “Mille possibilità” ho deciso di raccontare una parte di me che fino a ora avevo tenuto nascosta. Quella parte fragile, che spesso si è sentita in pericolo. Per tutta la vita mi sono sempre sentita insicura, piccola, esclusa e inferiore a ogni essere umano. Se ci penso ora mi chiedo come sia stato possibile tutto ciò. Da un anno a questa parte la mia vita ha subito un cambiamento incredibile: ho iniziato a riconoscere il mio potenziale e anziché sminuirmi ho iniziato a valorizzarmi.



Con “Mille Possibilità” ho deciso di parlare a tutti quelli che come me si sentono o si sono sentiti così almeno una volta nella vita. Ho cercato di raccontare questo piccolo viaggio con me stessa. “Tutto ciò che cerchi è un passo da te ma non lo vedi, perché sei distratto”, ed è proprio vero. Perché per anni ho sempre pensato che quello che sognavo di realizzare, non sarebbe mai successo, ma che in realtà a meritare quel sogno e quella occasione spettasse a qualcuno migliore di me. Ho sempre considerato i miei obiettivi impossibili da raggiungere, troppo lontani da me. Quando ho iniziato a cambiare punto di vista, mi sono successe una dopo l’altra cose incredibili che mi hanno avvicinato alla meta. In realtà ero solo distratta dal mio obbiettivo, distratta da pensieri che non mi facevano bene.



Nel videoclip di “Mille possibilità” diretto da Enrico Acciani, ho scelto di raccontare quel momento in cui ho deciso di eliminare dalla mia vita tutto ciò che di tossico ne faceva parte, per poi trovarmi sola a vivere il momento presente, senza ansie, frustrazioni ma solo circondata da amore per la vita e per me stessa. “Sono allo sbando e non so reggo altri pensieri così, io a stare ferma faccio danni”, perché è

incredibile come riusciamo, solo parlando con noi stessi, a decidere come dobbiamo vivere. Anche solo stando ferma, ero capace di infliggere un quantitativo di sofferenza incredibile alla mia persona, cosa che mi faceva sentire sempre più incapace ed inadatta. Un circolo vizioso alimentato solo e soltanto da un dialogo tossico con me stessa. Si sà, i pensieri sbagliati alimentano e ne generano altri altrettanto tossici, che ti portano di conseguenza a non agire come vorresti. E ci ritroviamo nella seconda strofa con “Tra le cose che ho fatto, mi pento quasi di tutto”. Ci sono tantissimi momenti in cui, se solo avessi parlato con me stessa in modo diverso, avrei fatto scelte diverse e non condizionate dal buio pesto che vedevo davanti a me. Per concludere, Mille possibilità è la mia piccola esperienza di vita che metto a disposizione di chi ha voglia di ascoltarla, sperando possa servire da incoraggiamento a chi si sente perso e senza speranza. Ricordatevi che non lo siete. Imparate a decidere voi per voi stessi, a decidere come pensare e come vivere. Siamo tutti così incredibili ed unici e alle porte ci sono mille possibilità per noi che possono rendere la nostra vita incredibile. Non dimentichiamolo mai.