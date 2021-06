Andrea Riccio ci accompagna nel mondo di Tik Tok: il video

Sono Andrea Riccio, ho 25 anni sono nato a Orbetello in Toscana. Posso fieramente dire che scrivere canzoni mi ha emotivamente salvato più volte nell’arco della vita.

Infatti purtroppo da piccolo sono stato spesso vittima di bullismo, è un qualcosa che si è ripetuto numerose volte e anche ultimamente: l'esposizione mediatica a cui sono sottoposto adesso ha sicuramente tanti pro, ma tra i contro c'è proprio il fatto di essere fortemente sotto i riflettori degli haters, che non si risparmiano mai. Non nego che ciò mi ha un po’ demoralizzato all'inizio del mio percorso artistico, anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, motivo per cui ho deciso di prendere in mano la situazione e trasformare tutta la negatività assorbita fin ora in energia positiva, usando come terapia proprio la scrittura.



Mi sono così accorto di avere delle potenzialità, ricevendo feedback positivi da fan e amici: ho fatto bene a credere in me stesso perché il successo delle mie canzoni, ed il successo sui social, sono stati la mia rivincita! Sono convinto del fatto che essere rimasto sempre me stesso, senza mai nascondermi dietro una maschera, sia stato il mio punto di forza.



Oggi riparto da “Tik Tok”, il mio nuovo singolo e prima uscita con Sorry Mom! e Artist First. La canzone parla di un amore a prima vista molto passionale, nato proprio sul social Tik Tok, piattaforma che mi sta dando veramente molto. Nell'ultimo periodo sto infatti avendo un ottimo seguito, raggiungendo quasi 140K followers, motivo per cui ho deciso di lanciare una challenge della canzone dal mio profilo (Andreariccioreal). Nelle mie canzoni cerco sempre di parlare d'amore perché è un tema per me molto importante, in cui le persone di tutte le età ritrovano una parte della loro vita, passata, presente e futura. In questo caso ho voluto raccontare una storia di giovanissimi, che nasce proprio su un social, prima con qualche like, seguito da qualche messaggio e poi ci si ritrova di fronte a quel bivio in cui l'altro può diventare la tua metà, o restare semplicemente un sentimento passionale che non è detto che duri.



Ad accompagnare la traccia un videoclip disponibile sul mio canale YouTube “Andrea Riccio”, girato in tre località a cui sono particolarmente legato: Livigno, Roma e Grosseto. Abbiamo passato delle fantastiche giornate sul set e per questo ringrazio il mio regista Francesco Nisi che come sempre è al comando della direzione dei miei video. Come special guest è presente Giulia Ragazzini, Miss Europa 2019, una presenza fondamentale con cui è stato veramente un piacere lavorare. Tutto ciò che sto realizzando in questo periodo lo devo anche Sorry Mom! con la quale ho da poco intrapreso una fantastica collaborazione e con la quale stiamo già lavorando duro per le prossime uscite. Ho tantissimo da dare al mondo della musica e per scoprirlo seguitemi!