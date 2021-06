Leon Faun debutta con C'era Una Volta

“C’era una volta” è l’album d’esordio di Leon Faun, disponibile da venerdì 25 giugno su tutte le piattaforme digitali e in versione cd fisico e vinile, anche autografati, per Island Records (Universal Music Italia) / Thaurus.

E' possibile pre-ordinare il disco qui.



Quello di Leon Faun è un percorso unico nel suo genere in cui confluiscono due speculari esperienze e linguaggi: quello cinematografico -il giovane artista romano sarà infatti protagonista del film “La terra dei figli” girato da Claudio Cupellini e distribuito da 01 distribution, in uscita il primo luglio al cinema a fianco di nomi illustri come Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Maria Roveran - e musicale, con la pubblicazione di singoli di successo che hanno totalizzato milioni di stream e views (tra cui spicca la sua traccia più famosa “Oh Cacchio” che ad oggi conta oltre 16.5 milioni di stream), portandolo ad essere riconosciuto come una tra le penne più interessanti e innovative della scena rap e trap italiana.



Apripista di un nuovo filone, quello del fantasy rap, Leon Faun dà vita attraverso i suoi brani ad un proprio personale mondo costellato di riferimenti che attingono dal suo ricco bagaglio di libri, fumetti, giochi e film che lo hanno formato fin dall’infanzia, con testi e giochi di parole dal carattere immaginifico. “C’era Una Volta” è il suo primo album ufficiale, tredici tracce che proseguono e arricchiscono la direzione intrapresa e che per la prima volta sono strettamente legate al vissuto di Leon. Il titolo del disco allude al contesto fantasy che è stato il perno delle prime produzioni di Leon -Ho sempre dato priorità ai video per quanto riguarda il mio progetto: quando scrivevo immaginavo già il video che avrebbe accompagnato il brano. Con “C’era Una Volta” ho scelto invece di focalizzarmi sulla musica. Parlo di me, delle mie storie, e lo faccio attraverso testi e musica. L’album, che segna l’esordio ufficiale di Leon Faun, svela un lato di sé più intimo e consapevole e la volontà di raccontarsi distaccandosi dai mondi immaginari che erano al centro delle sue canzoni. “C’era una volta” contiene delusioni e ambizioni del giovane artista romano che in questo disco si spoglia delle sovrastrutture del passato ormai strette, dimostrando le sue doti nella scrittura e la capacità di alternare flow differenti e articolati. Un’evoluzione importante che ha coinvolto alcune delle penne più significative degli ultimi anni: Madame, Ernia e Dani Faiv, artisti che condividono con l’artista una grande versatilità.



Alle produzioni continua la collaborazione con il fidato compagno Duffy che, come in passato, da un contributo fondamentale alla costruzione delle tracce con beat estremamente vari che permettono a Leon di sperimentare e di calarsi all’interno di universi musicali molto diversi tra loro. Collaborano con Duffy, Sick Luke nel brano “Freddie Vibes” e Eiemgei in “Camelot”, “Occhi lucidi” e la sua versione orchestrale.



TRACKLIST

01. C’era una volta

02. Camelot

03. Poi Poi Poi feat. Madame

04. Alla Luna

05. Le Mie Note feat. Ernia

06. Come?

07. Freddie Vibes

08. OMG (freestyle)

09. Occhi Lucidi

10. La Follia Non Ha Età Rmx feat. Dani Faiv

11. Gaia

12. Ricordi Bui

13. Occhi Lucidi (Orchestrale)