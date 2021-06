Kolé ci ingolosisce con i suoi Red Fruits: il video

Red fruits è il secondo pezzo che accompagna l'uscita centillinata dei brani dell'ep di esordio; tutte e 5 le tracce saranno fuori il 25 di giugno. È un pezzo funk dalle sonorità sintetiche, l'arrangiamento è stato curato dal contrabbassista Dario Rosciglione insieme al pianista Seby Burgio i quali hanno cercato assieme a me di dar vita ad una versione il più "catchy" possibile del pezzo. Le preoccupazioni generali infatti, relative alla versione iniziale del pezzo, riguardavano il fatto che fosse innanzitutto cantato in inglese e costruito poi su un genere mediamente non prediletto, almeno non qui in Italia, il nusoul. Il risultato però ci ha soddisfatto, l'arrangiamento ha più "tiro" e si sposa bene col mood della stagione che si è appena affacciata (che spero ci regali buone notizie, su tutti i fronti), li ringrazio molto per la collaborazione.



Quanto al contenuto è un pezzo che parla di amore e di passione con energia e leggerezza ma che sottende toni profondamente tristi, blu, quelli di un amore che sa di ardere e di doversi vedere finire. Lo scrissi due estati fa, in un periodo in cui non ero al meglio ma in cui ascoltavo tanta buona musica, per contrasto forse. Il video non è direttamente riconducibile ai contenuti del testo, anche su questo con il regista, Matteo Berruto, abbiamo deciso di seguire un modello più "indie" sulla scia di alcuni videoclip inglesi (ma non solo), che facesse risaltare la spensieratezza generale della melodia del brano dando spazio quindi ad una mia versione più "giocosa" che tuttora mi mette parecchio in crisi.



È la prima volta che faccio da soggetto per un videoclip musicale, e il fatto di dover racchiudere in così pochi minuti un'idea specifica escludendone mille altre utilizzando come tramite la mia immagine mi ha disorientato parecchio. Alla fine però non è possibile racchiudere in un solo prodotto tutti i modi di essere che si percepiscono propri e credo che in questo caso la scelta di spingere sulla spensieratezza sia stata quella felice. Uscirà fra non troppo anche il video di una piccola live-session di "Pink leaves" e "Red fruits", sempre girata da Matteo all'ACM studio di Samuele Cima (in arte Cyma, chitarrista che fa parte del progetto live e cura la parte elettronica dei pezzi insieme al mixing) in cui emergono chiaramente le diverse influenze che animano progetto.



L'ep in uscita il 25 comprenderà quindi in un unico concept due pezzi funk, "Red fruits", appunto, e una cover di "The list" dei Moonchild e tre pezzi trip hop, più elettronici, volutamente distanti dagli altri due. Insieme a Matteo Pagano, produttore del progetto, abbiamo deciso infatti di voler lasciare spazio ad entrambi i generi, correndo il rischio sì di dare una forma poco omogenea e schizofrenica all'ep ma che rispettasse la natura delle mie composizioni, cercando quindi di mettere in risalto l'originalità del risultato. Spero che questa prima uscita possa lasciare contenti i fruitori e trovare qualche proselito. Il prossimo step sarà quello di fare uscire un album che provi a fondere assieme le due inclinazioni, oppure che ne prediliga una specifica al posto dell'altra, vediamo un po' come girerà il vento. Le tracce sono disponibili su tutte le piattaforme musicali, share the sound!