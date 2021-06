Barbara Buono, arrivano il singolo La Mia Direzione e un ricordo di XF

XF14: BLUE PHELIX

Mi ha colpita per il coraggio che ha avuto nell’esprimere se stesso. Vocalmente l’ho trovato molto preparato e sincero nei contenuti dei suoi brani.



XF13: BOODA

Sono stati davvero energici e Martina aveva una forte presenza vocale. Ho apprezzato molto la capacità di portare un sound internazionale in lingua italiana.



XF12: BOWLAND

I Bowland hanno catturato subito la mia attenzione, coinvolgendomi con le loro sonorità e la voce magnetica di Leila. Bellissima la versione di Maybe Tomorrow.



XF11: MANESKIN

Come non ricordare i Maneskin in quell’edizione. Dopotutto la loro bravura è stata finalmente coronata con Sanremo e l’Eurovision 2021. Null’altro da aggiungere dunque se non riconoscergli il merito di aver riportato il Rock all’orecchio delle nuove generazioni.



XF10: GAIA

Non solo bellissima ma anche molto preparata. Voce riconoscibile di cui apprezzo le canzoni in portoghese perché mescola le sue origini con la musica italiana.



XF9: URBAN STRANGER

Ai miei occhi la loro timidezza li ha resi unici. Le due voci si sposano benissimo insieme. È stato utile per loro il percorso all’interno di XFactor perché si è vista la crescita artistica.



XF8: MADH

Di Madh ricordo tantissimo le sue performance sul palco. Il suo modo di cantare, la sua musica e lo spettacolo mi avevano catturato maggiormente rispetto agli altri concorrenti.



XF7: VIOLETTA ZIRONI Questa è stata l’edizione che mi ha colpita meno rispetto alle altre, tuttavia ricordo le performance di Violetta, perché una delle prime cantanti ad aver portato l’ukulele sul palco di XFactor.



XF6: ALESSANDRO MAHMOOD

Ammetto che nel giudicare la mia preferenza in questa edizione sono condizionata dalla fama attuale di Mahmood, nonostante sia uscito alla terza puntata. Oggi posso dire che lo apprezzo molto per la sua vocalità e la sua voglia di sperimentare.



XF5: FRANCESCA MICHIELIN

Ricordo benissimo che mi aveva colpito nonostante la sua giovane età. Fin da subito infatti mi ha conquistato il suo carattere timido ma forte. Oggi è un’artista che ascolto volentieri.