Gianni Morandi, l'11 giugno esce "L'Allegria" scritta da Jovanotti

Sui suoi profili social Gianni Morandi ha annunciato l'uscita per venerdì 11 giugno de L'allegria, il suo nuovo singolo firmato da un amico e collega d'eccezione come Lorenzo Jovanotti. È “un brano che mi coinvolge totalmente”, scrive Morandi, “qualche mese fa ho chiesto a Jovanotti se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo”.