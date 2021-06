La fondazione di Sting aiuterà bar e ristoranti italiani in crisi

Sting e sua moglie Trudie Styler hanno annunciato la nascita di una fondazione il cui scopo è quello di aiutare ristoranti e bar italiani duramente colpiti dalla pandemia. Si tratta della "Every Breath Foundation" e a rivelare la notizia è stato lo stesso cantante britannico e la sua consorte. Entrambi hanno pubblicato sui propri profili di Instagram l'annuncio, in occasione della gara ciclistica "Win Race 2021" che si è tenuta tra San Marino e la tenuta che Sting e famiglia possiedono in Toscana, "il Palagio", dove la coppia produce vino, olio e miele. " La nostra nuova no-profit italiana sosterrà l'industria dell'ospitalità - bar, locali e ristoranti - che hanno fatto fatica a rimanere aperti durante la pandemia ", si legge nella didascalia che correda uno scatto in cui i coniugi posano assieme ad alcuni ciclisti che hanno partecipato alla corsa.

L’aiuto del cantante all’industria dell’ospitalità in Italia



La "Win Race 2021" è una corsa per 20 ciclisti "d'élite" che sono partiti da San Marino, dove Sting e Trudie Styler sono da poco diventati ambasciatori, per arrivare in Toscana, presso la tenuta della coppia.



"Questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation", spiegano nel post su Instagram.



Hanno aggiunto che i dettagli relativi a questo nuovo progetto tutto italiano verranno svelati nelle prossime settimane: "Nei prossimi giorni condivideremo altre informazioni sulla fondazione".