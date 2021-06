Patrik e Yoseba ci portano nel mondo di Tik Tok con dieci canzoni

Jordan Remix è la nuova versione del singolo del giovane cantautore pop Saturno , in collaborazione con PATRIK. Poi c'è Yoseba che pubblica Kiss Me. Insieme ci fanno una playlist speciale

I 5 BRANI di PATRIK

1- “Falling” – Trevor Daniel

Ho conosciuto TikTok grazie a questo brano. L’artista non era molto seguito su Instagram, e quindi non riuscivo a capire come fosse esploso il successo del suo pezzo. Mi sono appassionato alla canzone e così alla fine ho scoperto che era in testa alle classifiche di TikTok che aveva trasformato il brano in una vera e propria hit, rendendolo virale. Questo mi ha fatto capire le potenzialità di questo social.

2- “Good 4 U” - Olivia Rodrigo

Amo il rock e questo brano mi ricorda tantissimo il sound, le linee melodiche e l'arrangiamento dei brani di Avril Lavigne. Ha un ritmo incredibile e dà una grande carica. Olivia Rodrigo è esplosa con il singolo “Driver License”, sempre su TikTok, e ormai domina le classifiche con tutti i suoi singoli.

3- “Build a Bitch” – Bella Poarch

Questo brano è l'esempio di come TikTok possa dare una visibilità enorme in pochissimo tempo, il tutto grazie ad un semplice video che può aiutare a far esplodere un artista/personaggio nel mondo della musica. Bella Poarch è diventata celebre grazie ad un famoso video con zoom sul volto e faccine a tempo di musica, un’idea semplice, ma accattivante. È riuscita, così, a diventare un fenomeno su TikTok e poi ha sfruttato la sua stessa fama per il lancio di questo singolo.



4- “Kiss me more”- Doja Cat

Questo è un brano super utilizzato su TikTok in tutto il mondo. Inizialmente l'ho odiato proprio perché presente in ogni video, ma devo dire che il pezzo ha un groove pazzesco ed è davvero fantastico.



5- “Without You” - The Kid LAROI

Di questo brano adoro la fusione delle sonorità rock con quelle trap, unite alla voce dell’artista con l’autotune. Questo pezzo cattura per la semplicità e allo stesso tempo la forza di una linea melodica che rimane subito in testa. Il testo racconta di una relazione d’amore complicata, ma della quale non si riesce a fare a meno... è uno dei miei brani preferiti!

I 5 BRANI di YOSEBA

1- “Serpenti a sonagli” – Sfera Ebbasta

Sono legato particolarmente a questo brano perché mi ricorda i miei 15/16 anni, un periodo in cui mi sentivo più ribelle del solito, quindi riascoltarla su TikTok mi ha riportato alla memoria molti ricordi.



2- “Tutta la notte” - Sangiovanni

Mi emoziona la dolcezza delle parole, l’accento e il modo di pronunciarle dell’artista. Amo le novità, le diversità e per questo penso che Sangiovanni sia molto originale.



3- “Spigoli”- Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme

Per un periodo sono stato letteralmente “in fissa” per il significato del ritornello, per il mix di stili differenti e per la melodia. Trovo che siano tre artisti geniali. Mai scontati.



4- “La nuova stella di Broadway” – Cesare Cremonini

A me piace molto scrivere e cantare canzoni d’amore e questo brano è a mio parere una vera e propria poesia. Inoltre l’ho dedicato ad una persona importante quindi lo sento particolarmente mio.



5- “Illusione” – Yoseba

Come quinto brano scelgo, ovviamente, la mia “Illusione”. Il motivo potete immaginarlo! Mi ha cambiato la vita!