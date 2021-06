Carlotta Ciampa ci riporta al Nostro Tempo- Live Session: il video

Ciao a tutti lettori di Sky Tg24! Sono Carlotta Ciampa e sono una pianista/tastierista e cantautrice romana. Il 23 aprile è uscito il mio ultimo singolo ‘Al Nostro Tempo’, il mio brano più ascoltato in streaming! Al Nostro Tempo è una canzone a cui tengo molto e che ho scritto lo scorso dicembre per cercare di fare chiarezza dentro di me. Parla di due persone che sono legate tra loro da un grande affetto e da un’attrazione fisica potente, racconta di un amore non ancora sbocciato che va oltre la fretta di definirlo in qualsiasi modo. Quando si tiene veramente a una persona e la si reputa speciale, il tempo diventa relativo e le uniche cose importante sono il rispetto e il bene reciproco.



Ho scelto di girare il videoclip di “Al Nostro Tempo” insieme alla mia band, in particolare Danilo Menna alla Batteria, Marco Rosafio alla chitarra e Andrea Colicchia al Basso/Organo, dando vita così ad una Live Session presso i Forward Studios di Grottaferrara per la regia di Andrea Roscia. Ho voluto realizzare una versione live con l’intera band perché penso che in questo modo sia possibile far cogliere agli altri la vera essenza di me come artista: l’intento è infatti quello di arrivare al pubblico non solo come cantante, ma anche pianista. Questo pezzo è stato il primo passo nella direzione dello stile musicale verso il quale vorrei andare e verso anche la costruzione dell’immagine di me come musicista oltre che come cantautrice. È stato fantastico suonare con tutta la mia band, anche se per ora solo in studio. Insieme si crea una forte energia che ci trasmettiamo a vicenda durante tutta l’esibizione.



Suonare con altre persone è non solo bello, ma anche molto costruttivo e stimolante. Condividere rende tutto sempre più intenso, e la musica condivisa crea nell’aria un’energia magica e potente. È uno dei motivi di felicità più grandi nella mia vita, quell’emozione è unica e costante! Nei prossimi mesi continuerò a lavorare al completamento di quello che sarà il mio primo album, nel quale racchiuderò i quattro brani che ho già pubblicato: Ogni Singolo Giorno Di Noi, Lo Strabismo Della Signora Venere, Anna Maria e Al Nostro Tempo. Qualora vogliate seguirmi, i social che utilizzo maggiormente sono Spotify, Instagram e YouTube, sui quali potete trovarmi cercando semplicemente ‘Carlotta Ciampa’. Ci tengo infine a ringraziare tutta la mia squadra ed Emanuele Scarparo che ci ha ospitati nei Forward Studios.

Buona visione