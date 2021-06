Will lancia Bella Uguale e racconta X Factor con una playlist

approfondimento

X Factor 2021 conferma i giudici e abolisce le categorie tradizionali

XF 12

Anastasio per me tutt’ora è una delle migliori penne in circolazione. Non è mai facile portare quel tipo di rap in televisione. Lui l’ha fatto con maestria. Poi non mi dimenticherò mai qualche esibizione dei Bowland. Magici.



XF 11

Qui per me non c’è storia. I Maneskin al momento stanno riportando in alto il rock in Italia, e aggiungerei il rock italiano nel mondo. Damiano ha un attitude disarmante.

La vittoria a Sanremo (e quella incredibile all’Eurovision) corona un bel percorso.



XF 10

Di questa edizione ricordo molto bene qualche esibizione di Gaia. Secondo me una delle voci più sensuali in Italia. Merita il successo che sta avendo e secondo me è anche una bellissima persona! (Non la conosco ma mi dà quest’impressione).