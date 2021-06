Go Go Bo, Bologna porta Melancholia e LPOM al suo Festival

Dopo il successo della prima edizione, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 l'appuntamento felsineo nato nel 2020 e organizzato presso il parco Pontelungo (via Agucchi 121), location riconfermata anche per questa nuova edizione

“Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancor di più”: il claim della seconda edizione di Go Go Bo vuole ricordarci della vita oltre la pandemia, quella dove si tornerà sotto i palchi ad ascoltare musica e a vivere nuovamente la bellezza della condivisione.

Un ampio spazio verde, due palchi all’aperto e tanti ospiti a riempire con la loro musica il parco Pontelungo: due intere giornate estive per cantare e far ripartire la musica dal vivo a Bologna. Mercatini, food, drink e dj set per arricchire i nostri sensi con la bellezza.