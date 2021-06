Orizzonti sfocati, Nandu Popu e BMC cacciano la pandemia con la musica

Noi siamo la “BMC” - Banzi Music Crew - un gruppo di studenti (coordinati dal coach Nandu Popu e dalla professoressa Elisabetta Leonetti). Il nostro progetto nasce da un’iniziativa del nostro Istituto per permetterci di acquisire le tecniche e le strategie necessarie per produrre e lanciare un brano musicale. Grazie alla sua realizzazione, abbiamo avuto modo di imparare a scrivere musica e parole, oltre che a elaborare un comunicato stampa per la sua diffusione attraverso i social media. Dopo aver discusso sull’argomento da trattare, abbiamo scelto di scrivere un brano ispirato all’attuale periodo di pandemia intitolato “Orizzonti Sfocati”, che racconta del nostro stato d’animo durante i giorni che stiamo vivendo e che culmina con la speranza di ritornare al più presto alla libertà. Durante le prime lezioni abbiamo appreso le tecniche base necessarie per scrivere in rima e a tempo, per poi sviluppare il seguente ritornello:



Guardo dritto nei tuoi occhi

la mascherina ci copre il sorriso

vedo solo scarabocchi

al posto di quel cuore indeciso

siam rinchiusi ormai da giorni

non c’è il sole sul nostro sorriso

ti vedo dietro uno schermo

ma ora cantiamo insieme e sarà un paradiso.



Dopo aver scritto il ritornello, abbiamo concluso la composizione del testo e della traccia musicale; infine abbiamo registrato le voci. Nello specifico, la canzone ripercorre quest’ultimo anno particolarmente faticoso, che ci ha visti costretti a stare chiusi in casa in attesa di un’estate liberatoria che quest’anno giunge come unconcreta speranza di dire per sempre addio alla pandemia, per ritornare alla normalità e alla spensieratezza che ognuno di noi desidera e merita.

Scrivere “Orizzonti Sfocati” ha rappresentato per noi un importante momento di crescita e di formazione; ci ha permesso inoltre di vincere la solitudine, comunicando agli altri le nostre storie e la nostra voglia di tornare a vivere da protagonisti.

Ascoltatela e cantatela insieme a noi, ci darete forza e torneremo a guardarci dritti negli occhi!