Tonino Carotone feat. Jhonnyboy presenta No Dollar: l'anteprima video

“NO DOLLAR” (Maninalto!) è il nuovo singolo di Tonino Carotone feat. Jhonnyboy.

Il brano dell’artista basco celebra il suo amore per l’Italia ed i paesi del Mediterraneo, la sua vicinanza agli ultimi e la devozione nei confronti della vita, carica di emozioni e avventura. Tonino Carotone prosegue la sua navigazione controcorrente, lontano dalle mode e coerente ai suoi valori, che lo vedono ancora una volta tra la gente, nei quartieri popolari, seduto al bar raccontando e ascoltando storie di vita. Questa è “No Dollar” una delle canzoni che anticipano l'uscita del nuovo album, prevista per Febbraio 2020 ma posticipata causa pandemia mondiale. In questo capitoto ' accompagnato alla voce da Jhonnyboy.