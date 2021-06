Heather Walton torna col singolo I Wanna Know: il video

“I Wanna Know” è la prima canzone di un progetto molto ambizioso per me, ed è nata da due circostanze che sono accadute nel momento giusto della mia vita. Da un lato questa meravigliosa opportunità di avere un produttore ed un team di professionisti italiani, che mi sosterranno artisticamente anche nel futuro. Da un lato ero in un periodo particolare di introspezione che mi ha portata ad essere molto più consapevole nelle risposte agli interrogativi su chi sono davvero, cosa amo e desidero nella mia vita. Come cantante e compositrice che adora la musica, ho sempre aspirato a ricreare nelle mie canzoni un'atmosfera in cui sia protagonista il sogno, lasciando che la mia voce arrivi dritta al cuore di tutti come una luce che arreca rivelazione; ora più che mai sento che attraverso la mia musica ed i miei testi vorrei aiutare tutti a sentire più profondamente l'amore.



Sentivo la necessità di creare una canzone in cui io ne parlassi svelando anche la mia essenza più autentica di donna a cui oggi come artista attingo molto più anche coinvolgendo il mio lato femminile e sensuale. ‘’I Wanna Know’ vuole essere un inno per i sognatori basato su di un grande ideale e sui desideri più intimi che hanno un significato profondo nel mondo passionale di ognuno di noi. Si tratta di superare i nostri confini, alla ricerca della luce, e quando compongo tendo a farlo così, cercando una vera connessione con l'essenza delle emozioni più intime che esaltano l'esistenza. La mia speranza è che chiunque ascolti questo pezzo, possa essere spronato a desiderare di raggiungere nuove vette nelle proprie relazioni sentimentali e fantasie, ad ogni livello, e che la mia musica aiuti a sentire meno blocchi emotivi per vivere ciò che non si sarebbe mai ritenuto possibile, dopotutto l'amore è il sentimento più puro dell'universo.



Per il videoclip abbiamo deciso di creare uno sguardo segreto nella vita passionale di una donna che è alla ricerca di un grande ideale. Così la prima scelta è stata di fare non un video musicale, quanto piuttosto qualcosa di cinematografico che potesse accompagnare lo spettatore a capire la mia storia ed i miei sentimenti molto più profondamente proprio come in un film.



La pioggia all'inizio del video è puramente simbolica, essendo stata ricreata in grafica 3D (dalla mia finestra alle gocce, dai rami degli alberi che oscillano al vento fino alla condensa sui vetri), perché non solo ricrea un'atmosfera ed una sensazione onirica da romanzo, ma sottolinea la mia determinazione di rinascita verso ciò che desidero. La pioggia spesso porta abbondanza. Nella seconda parte del video la pioggia scompare come se io avessi superato tantissimo di quei miei stati d'animo per raggiungere finalmente nuove vette e quindi si vedono i ciliegi fioriti fino alla fine del video perché essi sono simbolici della primavera, un tempo di rinnovamento. Ho voluto i ciliegi fioriti perché rappresentano per me la metafora dell'esistenza umana, il tempo della loro fioritura è solamente fugace; essi per me significano anche l'amore e ciò che è la parte più mistica di una donna, cioè la sua bellezza, forza e sessualità.