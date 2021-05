Deddy ci fa volare nel suo cielo contromano

E' un sogno che si avvera quello di Denny, all'anagrafe Dennis Rizzi, che dopo l'esperienza ad Amici, dove si è rivelato uno dei partecipanti più talentuosi, prosegue il suo cammino ritmato da dischi d'oro, posizioni di vertice delle classifiche, concerti sold out e visualizzazioni che lievitano minuto dopo minuto. Il suo album Il Cielo Contromano è per tantissimi un manifesto generazionale. Ci siamo incontrati su zoom insieme a una sua giovane fan, Camilla Sessa.



Denny quando è nato l’album?

E' il riassunto di tutti i brani di Amici: ogni canzone una tappa nuova e tra queste ci sono Come Mai, che ho scritto durante il programma, e Buonanotte che avevo scritto prima e che in tempi più recenti abbiamo completato.

Sarà una estate con la musica ad alto volume?

Non lo so ma spero di sì, mi auguro che la musica sia protagonista anche se non siamo ancora usciti al 100 per 100 dalla pandemia.

Delle stelle davvero non ti frega niente o aspetti di vederle cadere per esprimere un desiderio?

In realtà ho perso questa poesia, oggi sto vivendo in modo diverso. Preferisco guardarmi allo specchio e dirmi...andiamo avanti, proseguiamo questo cammino.

Sei uscito dal talent e hai trovato numeri pazzeschi: che reazione hai avuto?

Mi sono sentito sballottato perché quando sei dentro non ti accorgi di cosa fai fuori, soprattutto nel serale che diventa una bolla: in quei giorni vedi il pubblico in studio poi quando esci se trovi quello che hai sempre sognato è bellissimo!

A chi dedichi il tuo successo?

Alla mia famiglia, a me stesso e a me nel futuro per mantenerlo e ampliarlo arrivando a sempre più gente.

C'è un brano che ami particolarmente?

Il Cielo contromano perché è la prima canzone uscita nel programma e da lì ho preso il titolo per il mio percorso. Ora voglio continuare a scrivere, a studiare anche con i vocal coch di Amici, e ampliare il mio gruppo di lavoro per condividere i miei progetti.

Il mondo della musica è da affrontare contromano?

Non faccio musica per le certificazioni ma per esprimere un pensiero e se ciò avviene andando controcorrente va bene lo stesso.

Hai dedicato una parete hai tuoi dischi d’oro?

Li ho tutti a casa. Siccome sto traslocando nella casa nuova avranno una parete dedicata.

Ti aspettavi i numeri di 0 Passi?

Dopo Parole a caso ho smesso di avere aspettative. Ci aggiungo che 0 Passi era diverso dalle uscite precedenti.

Consegnare un cuore senza reso è rischioso?

No. Bisogna lasciarsi andare. Anche se fa male. Se sei innamorato e dura solo un mese e poi soffri però quel mese te lo sei goduto.

Li hai ancora i testi che scrivevi 6 anni fa?

Li ho ancora, li leggo ogni tanto per guardare da dove sono partito. Li osservo e vedo l’immagine di me e del mio sogno.

E’ difficile scrivere d’amore in maniera sincera visto che oggi è tutto social?

No perché quando parlo d’amore non mi baso su una storia sui social ma su cose quotidane, quelle che ti fanno sentire le farfalle nello stomaco.

In parole a caso parli di un libro ancora da finire…ecco quando finisci una canzone hai un senso di appagamento oppure c’è quella sottile malinconia di quando si volta pagina?

Quando scrivo sono consapevole che almeno un’altra persona si ritrova e io mi sento meno solo e più leggero.

Tu sei molto attento alle parole, hai paura di non trovare quelle giuste?

Prima di Amici scrivevo sempre solo, poi ho iniziato a collaborare con altri autori. Nell'album ci sono tre brani non miei e ti assicuro che quelli sono stati i più difficili da interpretare perché per ogni parola bisogna trovare una immagine che ti rappresenta. Anche un articolo ha una importanza diversa, è difficile cantare canzoni di altri.

Buonanotte è una ninna nanna, tu ne hai una speciale?

Direi di no. Alla musica mi sono avvicinato a 12, 13 anni. Da quando ho iniziato a scrivere mi sono sempre dedicato a quello che è successo nella mia giornata.

Che accadrà in estate? I concerti di dicembre sono sold out dunque ci saranno sorprese estive?

Non ho una risposta. Mi piacerebbe ma bisogna capire quali sono le disposizioni per poterlo fare in sicurezza e poi bisogna trovare i luoghi. Per questo non ho una risposta.