Eurovision 2021, la scaletta della seconda semifinale di stasera

Sulla scia di quanto successo con la prima semifinale dello scorso martedì 18 maggio, anche questa sera vedremo i migliori cantanti europei sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam, per la seconda semifinale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’intero spettacolo sarà trasmesso in eurovisione su Rai 4, dalle ore 20:45 di giovedì 20 maggio, in una diretta arricchita dal commento dei radiofonici Saverio Raimondo ed Ema Stockholma. A darsi battaglia per conquistare un posto nella finalissima di sabato, saranno i restanti 17 concorrenti in gara, in rappresentanza delle proprie nazioni. Ecco la scaletta completa della seconda semifinale, al termine della quale conosceremo tutti i nomi dei 26 cantanti finalisti.