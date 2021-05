I festival estivi tra conferme e rinvii

Salvo qualche eccezione, se ne parla da agosto in avanti, tutto quello in programma prima in pratica è già stato rinviato al 2022. In attesa delle serate test nelle discoteche italiane sui quali si sta ragionando per inizio giugno e che potranno indicare una via più concreta per la ripartenze delle serate da ballo

Immunità di gregge e passaporto vaccinale: questi i due requisiti imprescindibili per sperare che anche questa estate non trascorra senza i festival con protagonista la musica elettronica. Salvo qualche eccezione, se ne parla da agosto in avanti, tutto quello in programma prima in pratica è già stato rinviato al 2022. In attesa delle serate test nelle discoteche italiane sui quali si sta ragionando per inizio giugno e che potranno indicare una via più concreta per la ripartenze delle “serate da ballo”.

I rinvii al 2022 - Tre esempi su tutti? Niente da fare per il Sónar di Barcellona e per il Kappa FuturFestival di Torino. Sónar tornerà nel 2022 da giovedì 16 a sabato 18 giugno; già annunciati i primi headliner: Chemical Brothers, The Blessed Madonna, Richie Hawtin e Charlotte de Witte su tutti. In attesa, la rassegna catalana tornerà in autunno con le manifestazioni S+T+ARTS AI and Music Festival (27 ottobre) e SónarCCCB (29 e 30 ottobre).



Anche Kappa FuturFestival è costretto a saltare la seconda edizione consecutiva e a dare sin da adesso appuntamento a sabato 2 e a sabato 3 luglio 2022. Anche l’epico Burning Man tornerà nel deserto californiano soltanto l’anno prossimo; nel frattempo proporrà l’edizione digitale Virtual Burn 2021, dal 22 agosto al 7 settembre prossimi. Ad agosto - Per quanto concerne le conferme, fari puntati sull’ultimo fine settimana di agosto, quando in Europa sono in programma quattro festival di altissimo livello. In Gran Bretagna - complice le feste chiamate Bank Holidays - il calendario propone Creamfields a Daresbury, a metà tra Liverpool e Manchester - con nomi assoluti quali Carl Cox, Deadmau5, Eric Prydz (da giovedì 26 a domenica 29 agosto) e Junction2 a Londra con Dixon, Nina Kraviz e Laurent Garnier (sabato 28 e domenica 29 agosto). In Olanda a Haarlemmermeer torna Mysteryland (da venerdì 27 a domenica 29); nello stesso fine settimana torna a Boom, in Belgio, Tomorrowland, per il primo dei suoi due fine settimana consecutivi.



Proprio nei giorni scorsi un post sui social dell’organizzazione ha confermato che sussistono più che validi presupposti perché l’edizione 2021 si possa svolgere; in attesa, tornerà per la seconda estate consecutiva il suo format digitale Tomorrowland Around The World, disponibile in modalità pay-per-view e on demand in programma venerdì 16 e sabato 17 luglio. A settembre - altrettanto pingue il calendario di settembre: venerdì 3 e sabato 4 settembre torna a Rotterdam (Olanda) A State Of Trance, il festival che vede protagonista Armin van Buuren e tantissimi altri dj specializzati in questo genere musicale che vanta fan in tutto il mondo; da venerdì 3 a domenica 5 a Francoforte va in scena World Club Dome, così come

negli stessi giorni torna il succitato Tomorrowland per il suo secondo fine settimana. Assai intenso anche il fine settimana successivo grazie a Park Life a Manchester e ad

Awakenings ad Amsterdam (entrambi l’11 e il 12 settembre).



Nella stessa settimana due appuntamenti italiani: Nameless in provincia di Lecco (dal 9 al 12 settembre) e Decibel Open Air a Firenze, che ha svelato da settimane la sua line up, capitanata da Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Nina Kraviz. I due week-end successivi vedono protagonista un festival svizzero che da sempre vanta tanti fan italiani: da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 a domenica 27 settembre torna a Crans Montana il Caprices, con il clou rappresentato nel primo fine settimana dal back-to-back di Luciano e Ricardo Villalobos: il b2b è una pratica nella quale i dj suonano una traccia a testa, più che una sfida tipo free-style dell’hip-hop, una vera comunione d’intenti tra chi la pensa musicalmente allo stesso modo.