FootballRock, il 24 agosto musica e calcio insieme all'Arena di Milano

Tutto è partito da un'idea dell'agente sportivo Helga Leoni e di Saturnino Celani, il bassista e polistrumentista da anni compagno di viaggio di Jovanotti. Sotto lo slogan “Il rispetto cambia il mondo. Football Rock inizio io, insieme siamo insuperabili”, sul palco saliranno insieme calciatori e cantanti, con tante adesioni già arrivate agli organizzatori a cominciare da Alvaro Soler, che per essere presente a Milano ha cancellato un concerto. Già arrivati i sì di Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade e Nina Zilli; il calcio risponde con Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Andrea Ranocchia, Luis Alberto, Pepe Reina, Robin Gosens, Matteo Darmian, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout tra gli uomini, Regina Baresi, Veronica Boquete, Kristin Carrer tra le donne. E poi un simbolo del calcio italiano come Spillo Altobelli e il direttore sportivo dell'Inter Beppe Marotta. Nelle prossime settimane sono attese e annunciate altre adesioni (“un cast artistico da Champions League”, promettono da Maya Sound che si sta occupando del casting) a un evento per il quale si spera di poter avere il pubblico in presenza: i biglietti (per ora solo per lo streaming) saranno in vendita a 10 euro dalla settimana prossima sulla piattaforma A-LIVE, sul sito ufficiale di Football Rock e in tutti i punti vendita autorizzati.