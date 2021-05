Brit Awards 2021: le nomination e tutto quello che c'è da sapere

Dalle Little Mix a Dua Lipa passando per Harry Styles e Joel Corry, al via i Brit Awards 2021

È tutto pronto per l’evento che ogni anno attira l’attenzione del pubblico a livello internazionale, tra poche ore J ack Whitehall salirà sul palco dell’arena The O 2 per condurre i Brit Awards per la quarta volta.

Se da un lato la manifestazione premia gli artisti contraddistintisi negli ultimi mesi, dall’altro l'evento si è affermato come occasione per ammirare le spettacolari esibizioni dei protagonisti della scena discografica internazionale, tra i performer di quest’anno The Weeknd, Olivia Rodrigo e i Coldplay , freschi dell’uscita de nuovo brano Higher Power.

Grande attesa anche per l’annuncio dei vincitori, tra i nominati Dua Lipa, Harry Styles, Ariana Grande, Bruce Springsteen e le Little Mix, quest’ultime in lizza per divenire la prima girl band femminile della storia a vincere nella categoria British Group.

Enorme curiosità anche per l’iconico red carpet che ogni anno regala outfit spettacolari e destinati a entrare nella storia dell’intrattenimento.

Queste tutte le nomination dei Brit Awards 2021:

British Album of the Year

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What’s Your Pleasure?

British Single

220 Kid e Gracey – Don't Need Love

Aitch e AJ Tracey featuring Tay Keith – Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon Sugar

Headie One, AJ Tracey and Stormzy – Ain't It Different

Joel Corry featuring MNEK – Head & Heart

Nathan Dawe featuring KSI – Lighter

Regard e Raye – Secrets

S1mba featuring DTG – Rover

Young T & Bugsey featuring Headie One – Don't Rush

British Male Solo Artist

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yunblud

British Female Solo Artist

Arlo Parks



Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

British Group

Bicep



Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Breakthrough Artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

International Male Solo Artist

Bruce Springsteen

Buna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

International Female Solo Artist

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International Group

BTS



Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run the Jewels

Rising Star Awards, vincitrice: Griff

Global Icon Award, vincitrice: Taylor Swift