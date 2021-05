Gaia Gentile e la sua playlist vacanziera molto Fuori Tendenza

CAPAREZZA - TI FA STARE BENE

È un brano che puntualmente canto dal vivo. Caparezza è il mio idolo e l'ho appurato quando ho avuto la fortuna di collaborare con lui al disco Prisoner 709. Se prestate attenzione nello special del pezzo, sono io che canto: vuoi stare bene, stare bene vuoi...



ELISA - EPPURE SENTIRE

Questa canzone è il ricordo della mia prima esibizione in diretta a Ballando con le Stelle. Ho esordito con questa ballad meravigliosa di Elisa, ero sotto cortisone per una faringite improvvisa e non pensavo di farcela. Invece è andata bene ed è stato bellissimo.



NOA - NO BABY (BACH)

È un brano che associo ad uno degli incontri più emozionanti della mia vita. Questo brano di Bach con l'aggiunta di un vocalese, mi ha permesso di condividere il palco con la grande Noa. Un'esperienza incredibile.



ROBIN THICKE - LOST WITHOUT YOU

Una canzone sensuale, come poche altre. Lo ascolto per farmi venire la carica ma soprattutto la voglia di fare attività fisica, per abbassare i sensi di colpa quando ho esagerato col mangiare.



STEVIE WONDER - OVERJOYED

Stevie Wonder è stato uno dei miei primi amori, musicalmente parlando. Per me è un fenomeno, una di quelle benedizioni mandate dal cielo per lasciare tutti a bocca aperta. Overjoyed è la canzone mia e di mio padre, quella che mi chiedeva di cantare sempre durante quelle serate in compagnia di amici ed io diventavo il jukebox della

situazione.



NINA SIMONE - I PUT A SPELL ON YOU

Nina Simone insieme a Ella Fitzgerald, Billy Holiday e altre black singer, hanno il mio amore per la musica jazz. La carica vocale di Nina Simon, tutta quella verità nella voce e quella forza hanno segnato il mio approccio alla musica, al canto e all'improvvisazione.



VINICO CAPOSSELA - CAMERA A SUD

È una delle mie colonne sonore di vita, perché sono molto legata alla Puglia e alla mia terra. Io adoro Vinicio Capossela e il suo approccio artistico. Con lui ho anche un aneddoto all'attivo. Aprii un suo concerto in Puglia e alla fine della mia esibizione lui mi chiese di rimanere con lui a ballare una mazurca. La mia risposta fu ovviamente positiva, ma non avevo considerato che i miei colleghi di palco volessero tornare a casa, lontana tre ore di macchina da lì. Io dovetti dunque tornare, ma una mia amica che era ad ascoltare Capossela mi raccontó che arrivato il momento del ballo insieme, continuava a chiamarmi invano e rimase tristemente solo a ballare. Prima o poi dovrò farmi perdonare.



CHARLIE CHAPLIN - SMILE

Questo capolavoro nella sua semplicità, é un evergreen senza tempo. È stata la prima canzone che ho cantato in pubblico. Avrei voluto scriverla io, sorridere sempre è la mia missione di vita.



NICCOLO' FABO - COSTRUIRE

Quando sono stanca e non trovo la forza di inseguire i miei sogni, ascolto immediatamente questo brano. La perfezione non esiste, esiste costruire giorno dopo giorno silenziosamente.



IVANO FOSSATI - C'È TEMPO

È la canzone per cui avrò pianto più in vita mia. Fossati è davvero un poeta di altri tempi. Le sue parole sono dirette, arrivano dritte al cuore e alla mente come un treno ad alta velocità.