99 posse: le 5 canzoni più famose per festeggiare i 30 anni di carriera

Nato nel 1991, il gruppo napoletano è composto attualmente da 'O Zulù (Luca Persico), Marco Messina, JRM (Massimo Jovine) e Sacha Ricci

Diretta espressione del “Centro Sociale Occupato Autogestito” Officina 99, i 99 Posse hanno fin da subito lasciato una traccia importante nella musica italiana. Con il primo album “Curre curre guagliò”, colonna sonora del film “Sud”, hanno conquistato anche la Targa Tenco come miglior contributo in dialetto. Dopo la collaborazione con Bisca, l’ingresso definitivo di Meg (Maria Di Donna) è decisivo per imporsi a livello nazionale. “Cerco tiempo” conquista il disco d’oro, mentre “Corto Circuito” raggiunge le 160 mila copie trascinato dal singolo “Quello che”.

approfondimento Chi è Meg, la carriera dell'ex 99 Posse Nel 2000 arriva l’album di inediti “La vida que vendrà”, mentre l’anno successivo è il turno di “NA9910º”, in onore dei 10 anni del gruppo. Il best of, con due tracce inedite, ha conquistato la Targa Tenco. Nel 2005 dopo che i progetti solisti di ogni membro erano già stati pubblicati, ‘O Zulù, frontman e leader del gruppo, annuncia lo scioglimento. Sette anni dopo arriva la reunion senza Meg e l’annuncio di un tour per il lancio di un progetto sul rapporto tra nuove tecnologie e musica. Dopo numerosi cambi di formazione il 2011 è l’anno dell’album “Cattivi guagliuni”. Forti di una sempre rilevante attività live, i 99 Posse proseguono il loro percorso e nel 2014 propongono una nuova versione dell’album “Curre curre guagliò” con numerosi ospiti come Clementino, J-Ax, Caparezza, Roy Paci ed Enzo Avitabile. L’ultimo album di inediti è “Il tempo. Le parole. Il suono” pubblicato nel 2016. Per i 30 anni del gruppo il 2 aprile 2021 è uscito “Comanda la gang” che il gruppo ha introdotto con un messaggio sui social: “Il pezzo non era previsto, stavamo lavorando ad altro quando è iniziata questa crisi di governo che ci ha immediatamente fatto infuriare, ma anche morire dal ridere, e ha iniziato a stimolare la fantasia”. 30 anni di live, un’urgenza di scrittura e di espressione che si possono racchiudere in cinque grandi successi: Quello che

Curre Curre Guagliò

Ripetutamente

'O documento

Sfumature

Quello Che Singolo di punta dell’album “Corto Circuito”, la canzone “Quello che” parla del vero amore che non ha bisogno di parole. Basta avere la persona accanto per vivere la vita in maniera differente e così anche le piccole azioni quotidiani assumono un altro aspetto.

Curre Curre Guagliò Pubblicato nel 1993, “Curre Curre Guagliò” ha fatto conoscere i 99 Posse al grande pubblico. Il testo della canzone, tratta dall’omonimo album, è stato anche inserito in un’antologia della letteratura italiana per scuole superiori. L’album ha vinto la Targa Tenco come migliore opera dialettale e il Premio Ciak come migliore colonna sonora.

Ripetutamente La storia si ripete e bisogna dare una scossa alla quotidianità è questo il messaggio di “Ripetutamente”, tratto dall’album Curre Curre Guagliò e reinterpretato nel 2014 con la partecipazione di Clementino. “Riappropriamoci degli spazi. Riappropriamoci di ciò che è nostro. Riappropriamoci della nostra vita non lasciamola scorrere così! Ripetutamente!”

‘O documento Il legame indissolubile con il “Centro Sociale Occupato Autogestito” Officina 99 si palesa in “’O documento”, canzone militante che si rivolge con ironia alle forze dell’ordine sulla falsariga di “Ripetutamente”.