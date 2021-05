"We Are The People", l'inno degli Europei firmato Martin Garrix e U2

Ultimi dettagli anche per la parte “spettacolare” del torneo, in particolare per l'inno ufficiale che – com'è noto già da tempo – è stato affidato al produttore e dj olandese Martin Garrix, grande appassionato di calcio e avvistato nei giorni scorsi a Londra insieme a Bono e The Edge degli U2. Saranno infatti loro gli interpreti di We Are The People, la canzone che farà da sottofondo all'intera manifestazione inserendosi nel solco di altri artisti che negli ultimi decenni hanno prestato voce e volto al massimo torneo UEFA per Nazionali, da Nelly Furtado (Força, Europei 2004) a Enrique Iglesias (Can You Hear Me, Europei 2008) fino a This One's For You, l'inno per gli Europei francesi del 2016 composto da David Guetta. "Martin ha passato mesi e mesi a lavorare su questa canzone per renderla perfetta”, ha rivelato una fonte al Sun, “in questo momento sono a Londra per lavorare al video. Non vedono l'ora di farlo uscire in modo che tutti possano ascoltarlo molto presto". Si annuncia un inno trascinante, pieno di energia per trasportare fuori l'intero continente da uno dei momenti più cupi dal dopoguerra a oggi. E così grazie agli U2 ci sarà spazio per l'Irlanda, la cui Nazionale è stata eliminata nelle qualificazioni ed è rimasta fuori dalla fase finale...