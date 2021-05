Come quando annunciano l'uscita di un romanzo di Stephen King, di Anthony Doerr, di Maurizio Maggiani l'attesa di nutrirsi di quelle pagine è subito alta. Lo stesso sentimento ho provato sapendo che è in arrivo il secondo lavoro narrativo di Giuliano Sangiorgi . Dopo Lo spacciatore di carne del 2012 (sono tascorsi quasi dieci anni, tempi salingeriani per il frontman dei Negramaro versione narratore), Einaudi pubblica l'11 maggio Il tempo di un Lento . Non è automatico che scrivere canzoni immense sappia replicarsi in un libro. E' ancora meno automatico, e dunque più raro, che un autore di canzoni mantenga alto il livello quando anziché con i versi, le barre, i ritornelli, si confronta con i capitoli, i paragrafi, quando le pagine subentrano ai fogli. Sul mio podio personale metto con Giuliano Sangiorgi, Luciano Ligabue e Massimo Zamboni . Ovviamente mi riferisco alla forma romanzo, perché se traslochiamo nella biografia o autobiografia la lista è un po' più ricca.

Il Tempo di un Lento ci accompagna nella storia d’amore tra Luca e Maria Giulia. I due tredicenni si innamorano mentre insieme ad altri amici fanno il gioco della bottiglia in una soffitta. Ma le vacanze estive incombono e Luca dovrà partire per le vacanze con i genitori e per l’intera stagione non potrà incontrare Maria Giulia. Una sera, guardando il Festivalbar, ha una intuizione: comporre una canzone d’amore per lei. La suona con la chitarra, registra il brano e su un’audiocassetta lo spedisce al suo amore. Ma non riceve risposta. Al ritorno a scuola troverà una sorpresa. La musica è la clessidra del nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi, che è un inno al potere della musica e alla sua capacità di accendere l'amore.