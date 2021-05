Nolo, la melanconia di un Finale di Stagione: il video

Siamo una band milanese, un duo composto da Simone Milani, proveniente dal CET di Mogol, e Giulio Milanesi, proveniente dal CPM MUSIC INSTITUTE di Milano, e abbiamo adottato il nostro nome ricavandolo anagrammando quello del nostro quartiere di origine (North of Loreto - NoLo), volendo raccontare nelle nostre canzoni storie di un vissuto quotidiano, come quelle che possono accadere in un qualsiasi quartiere di una qualsiasi città italiana. Semplice, no?



Piccoli frammenti, racconti di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi, con le tante emozioni che ogni giorno si susseguono nella gioia o nella sconfitta, nel confronto costante che tutti noi abbiamo con la vita. In tal senso, “Finale di Stagione” rappresenta un ritratto che abbiamo voluto fare - con il nostro caratteristico stile pop rock ed un testo sentito - riflettendo sulla nostra generazione. Parla della chiusura di un periodo negativo, di una relazione tossica o di quello che si pensava essere un amore vero.



I giovani, oggi sono abituati agli epici e significativi finali da serie televisiva, immersi in una realtà spesso virtuale e poco concreta, una fiction…ma non si pensa mai a quanto possano essere naturali e “normali” le rotture o i passaggi da una fase di vita all’altra. Si cercano sempre grandi motivazioni, importanti punti di svolta per giustificare i cambiamenti, quando invece sono spesso le piccole cose che, accumulandosi, ci spingono a guardare in un’altra direzione, verso una soluzione o via d’uscita mai considerata prima, in cerca di nuove prospettive, di un diverso modo di affrontare gli impervi e tanti ostacoli che il destino ci antepone step by step.

“Finale di Stagione” segna per noi il punto di passaggio: dove le piccole difficoltà iniziano a sembrarci sempre più inaccettabili e insormontabili, dove ciò che ci sembrava un rapporto solido inizia a mostrare crepe sempre più evidenti. Non tutti i finali hanno sempre una spiegazione ben definita, non tutti i grandi amori sopravvivono alle differenze, ma una volta superata una fase di difficoltà, subito se ne presenta una nuova: una nuova sfida per fare esperienza, per comprendere il senso della nostra vita e per finalmente riuscire a crescere.



In un certo senso siamo un po’ tutti come l’Araba Fenice, che muore e risorge dalle proprie ceneri, quindi ogni “Finale di Stagione” è anche un punto di svolta e di ripartenza per una nuova storia che dobbiamo prepararci a scrivere. E sono le cose impercettibili che ci spingono a cambiare passo dopo passo, errore dopo errore, per diventare in conclusione adulti. Il video è stato realizzato grazie al supporto della nostra etichetta musicale la Dear John Music, e della nostra più assidua sostenitrice Roberta Lilli, che oltre ad essere la titolare della DJM è anche il nostro punto di riferimento creativo, nostro e di tanti altri musicisti con cui condividiamo la nostra passione. Una famiglia fatta di note e di istanti di confronto, per sostenerci e realizzare insieme i tanti progetti che speriamo vengano accolti con interesse e favore dal pubblico.