Ama il Lupo gioca con le Lego nel singolo Meglio: il video

Mio figlio ha una super collezione Lego. Un giorno mi sono preso un paio d'ore per starmene li a giocarci con lui. E omino dopo omino ho iniziato a creare il mio Avatar Lego. Scelgo l'abbigliamento giusto, casual, una tuta d'aceto, un capellino a coprire dagli spifferi, il fedelissimo Jeans. Ho avuto qualche dubbio al momento della scelta dell';espressione del viso. Gli omini Lego propongono dai sorrisi più sgangianti ai musi più contrariati, passando per tante diverse mimiche facciali. In quel momento ho pensato a quanto possano essere diverse tra loro le smorfie che occupano le

nostre espressioni all'interno di una giornata e, perché no, al'interno di una stessa canzone.



Osservando tutte quelle faccine, mi è venuta l'idea di dare vita al personaggio, inserendolo in vari contesti della nostra quotidianità, oscillando i suoi umori al ritmo di musica. Mi sono presto reso conto che spesso la maniera giusta per superare una qualunque difficoltà è riconoscerla e affrontarla, possibilmente con un bel sorriso, con una spinta positiva. Ed è giusto pure arrabbiarsi, urlare a rimanerci male, ma se poi parte la musica giusta l'unica cosa che resta da fare è lasciarsi andare e ballare, esattamente come fa il mio amico Lego. E così ce ne scendiamo per le strade di Torino, con la telecamera, il mio Avatar e una serie di faccine e Meglio nelle cuffie.

A fine giornata avevamo le giuste riprese per raccontare meglio con gli occhi e le emozioni di chi sa prendere la vita con la giusta filosofia.