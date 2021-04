Il Concerto del Primo Maggio dell'Orchestra Multietnica di Arezzo

approfondimento

Primo Maggio 2021 contest 1MNEXT: vincono Cargo, Marte Marasco e Neno

Porteremo un assaggio di Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, il nostro nuovo progetto composto da canzoni e racconti che mettono in primo piano la nuova Italia, fatta di incontri, e di Culture contro la paura. Questo è anche il titolo del nostro ultimo disco che ci ha visto protagonisti insieme a tanti artisti come Brunori SAS, Shel Shapiro, Ginevra Di Marco, Dente, Paolo Benvegnù, Alessandro Fiori, Frank London, Moni Ovadia, Raiz, Ottavia Piccolo, Isabella Ragonese, Amanda Sandrelli e Erriquez e Finaz della Bandabardò. Già, Erriquez, non ho avuto parole ancora per descrivere il mio dolore per questa scomparsa. Un amico dell’Oma, un amico dell’uomo in generale, un dispensatore di buoni propositi e di sorrisi. Abbiamo scelto proprio nel brano che presenteremo di fare un piccolo omaggio a lui e alla sua voglia di vita. Insieme a Margherita, Enrico Fink e Francesco Frangipane stiamo cercando di non fermarci qui e progettiamo qualcosa di veramente originale. Se volete seguirci, andate su Facebook e Instagram di Officine della Cultura e sul sito www.orchestramultietnica.net che sono il nostro gazzettino. Buona Festa dei Lavoratori, che quest’anno assume un significato molto più importante. Che questo concerto sia l’inizio di un periodo migliore. Buon Primo Maggio a tutti!