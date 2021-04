Luciano Ligabue, pubblicato il video di Essere umano

Luciano Ligabue ha parlato del brano sul suo profilo Instagram: “Sono contento che abbiamo scelto di usare ‘Essere umano’ come singolo. Per me suona come ostinatamente pieno di chitarre. Ostinatamente rock”

Luciano Ligabue: “Ostinatamente rock”

Luciano Ligabue, classe 1960, ha parlato della canzone attraverso un lungo messaggio rivolto ai fan tramite il profilo Instagram che conta oltre 800.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

L’artista ha scritto: “A me le chitarre sono sempre piaciute. Quando sento un’acustica in genere mi preparo all’arrivo di un cantautore, se sento un’elettrica, allora, è facile trovarmi all’ascolto di un pezzo rock”.

La voce di Piccola stella senza cielo ha poi aggiunto: “Non è di sicuro un’epoca di trionfo per il loro suono: nelle produzioni attuali se ne prevedono molto poche. Ma come dicevo, a me sono sempre piaciute e nei miei pezzi le chitarre le ho sempre messe”.

Infine, Luciano Ligabue ha concluso: “Sono contento che abbiamo scelto di usare ‘Essere umano’ come singolo. Per me suona come ostinatamente pieno di chitarre. Ostinatamente rock”.