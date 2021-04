Gli Hapnea ci raccontano Panama in stile Monthy Phyton: il video

Noi siamo gli Hapnea e sopravviviamo a Macerata nelle Marche. Siamo innanzitutto un gruppo di persone legate tra di loro da un senso di fratellanza e forte complicità. Dire che ci piace suonare sarebbe molto riduttivo, probabilmente è una delle pochissime cose che sappiamo fare bene nella vita e che proprio ci motiva ad alzarci

al mattino. È più o meno dal 2017 che col nome Hapnea calchiamo i palchi. A

novembre 2019 ci siamo portati a casa il primo premio dell’Homeless Fest 13 che ci ha permesso subito dopo di entrare in studio all’Homeless Factory e registrare il nostro primo EP Hangover & Love. Ad aiutarci nella produzione c’è stato Francesco Antinori aka Frankie Wah: chitarrista dei Little Pieces Of Marmelade, che in quel periodo si occupava di alcuni progetti dell’Associazione Homeless.



Con Frankie siamo più che amici da secoli, quindi in studio c’è stata una forte intesa ad ogni step delle registrazioni. Abbiamo tutti più o meno lo stesso background musicale e lo stesso modo di intendere la musica, perciò il disco è venuto come ce lo immaginavamo: una belva di sei tracce fatta di blues, rock, soul e fuzz a tutto volume.

“Hangover & Love” è uscito il 19 marzo 2021 per l’etichetta marchigiana Homeless Records (abbiamo voluto aspettare molto a causa della pandemia nonostante il lavoro fosse già pronto nei primi mesi del 2020) anticipato dal videoclip del brano “Whiskey Sour” che rende bene l’idea del concetto di hangover. Invece ora, dato che ci piacciono i contrasti, condividiamo la canzone che più rappresenta la nostra parte romantica, anche se in realtà narra di un amore psichedelico, non del tutto corrisposto e a tratti tossico.



Lanciamo quindi il video di “Panama”: terza traccia del nostro EP. Il progetto è stato realizzato da Paolo Tasso, nostro batterista, prendendo collage e immagini da riviste che spaziano tra gli anni 50 e 70, queste sono state poi animate in un montaggio che si adagia sul testo e le tematiche del pezzo. Altro aspetto che Paolo ha voluto far trasparire attraverso questo immaginario visivo, è l'approccio vintage e analogico che abbiamo adottato per la produzione del brano e dell'EP. Tra gli elementi sono state inserite anche citazioni e riferimenti a personaggi che ci hanno accompagnato nel nostro percorso musicale tra cui Paul McCartney e John Lennon. Nelle sequenze finali, tra le varie animazioni, è presente anche un’autocitazione realizzata con fotografie del nostro ultimo live pre-pandemia. Durante il concepimento del video, Paolo ha preso ispirazione dai lavori di Terry Gilliam per Monty Python, nello

specifico dagli intermezzi surreali della serie “Monty Python’s Flying Circus”. Il videoclip di “Panama” si aggiunge al resto del lavoro artistico svolto da lui che comprende le grafiche dell’EP e il precedentemente menzionato video di “Whiskey Sour”.

Godetevi lo spettacolo.