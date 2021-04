Il Primo Maggio a Bologna è all'Estragon

Il concerto del Primo Maggio a Bologna andrà in scena dall'Estragon Club. Ancora un anno senza musica in Piazza Maggiore, ma gli organizzatori de L'Italia si cura con il lavoro - Concerto del 1 Maggio a Bologna confermano che la musica sarà protagonista, anche se per il momento solo in diretta Tv, social e Radio. Un segnale

importante quello che arriva dal 1 Maggio bolognese, organizzato dalle locali articolazioni dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che hanno deciso di far fronte all'emergenza pandemica ancora in corso e con le forti limitazioni di organizzare eventi all'aperto.



L'iniziativa verrà trasmessa in collegamento dall'Estragon Club e vedrà un ricco programma di ospiti, musicisti e attori, con la direzione artistica di Arci Bologna. Il 1 Maggio di Bologna nasce con l'idea di dare visibilità alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo: si accenderanno le luci di un club che è chiuso da più di un anno, verrà data la possibilità a musicisti, attori e maestranze di esprimersi e prendere parola in un momento di grande difficoltà per l'intero comparto. Tra i nomi più attesi del cartellone bolognese, spiccano i nomi di La

Rappresentante di Lista reduce dal successo ottenuto a Sanremo, Murubutu in quota rap italiano, Fatoumata Diawara, chitarrista, cantante e compositrice maliana, Davide Shorty, altro nome proveniente dal palco di Sanremo 2021 e Federico Poggipollini, uno dei chitarristi più stimati della scena musicale italiana. Il cast artistico vedrà inoltre le esibizioni di Inoki, Max Collini, Dj Gruff e Gianluca Petrella, dei locali Rumba De Bodas (ex-band di Matilda De Angelis), I Superman (Duo Bucolico e I Camillas), oltre agli emergenti P-Funking Band, Daniele Ronda, Luca Taddia, i Terza Classe e Nop. La giornata vedrà anche gli interventi teatrali di Nicola Borghesi, Marina Occhionero e Maurizio Cardillo e il contributo di diversi ospiti del mondo

della cultura. La conduzione della giornata sarà di Lucrezia Barzaghi e Claudio Succi di Radio Citta' Fujiko 103.1. L'iniziativa andrà in onda dalle ore 14 alle ore 21.30 sulle

pagine Facebook degli organizzatori, sui canali TV ER24 (canale 518 di Sky), su TRC Modena e TRC Bologna (canali 11 e 15 del digitale terrestre) e su Radio Città Fujiko 103.1.