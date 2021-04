Ospite del talk serale di ieri, alla domanda "Quale sua canzone dedicherebbe al Presidente del Consiglio?" la cantante non solo ha risposto con il titolo della sua hit contenuta nell'album "Un gioco senza età" del 1972 ma l'ha pure intonata in studio, applaudita da tutti

Ornella Vanoni, ospite di Otto e mezzo su La 7 nella puntata del 22 aprile, ha incantato tutti, sia quelli in studio sia il pubblico a casa, intonando una sua hit che ha dedicato a Mario Draghi.

Alla domanda che le ha posto Lilli Gruber, "Quale sua canzone dedicherebbe al Presidente del Consiglio?", l'ugola italiana che è per noi un fiore all'occhiello ha dimostrato ancora una volta di essere quel fiore.

Ha risposto prontamente con il titolo della sua hit Domani è un altro giorno, il brano che ha fatto la storia della musica nostrana, contenuto nell'album Un gioco senza età del 1972.



Ma Ornella Vanoni non si è limitata a parlarne: incalzata da Lilli Gruber, ha intonato l'indimenticabile ritornello di quello che è uno dei suoi pezzi forti.



"È uno di quei giorni che ti prende la malinconia. Ma domani è un altro giorno, si vedrà", ecco le parole che la cantante ha scelto di offrire al Presidente del Consiglio ma anche a tutti non italiani. Tutti quanti noi in questi mesi abbiamo imparato a convivere con la malinconia, nostro malgrado. E tutti noi ci diciamo da ormai un anno quello che Ornella Vanoni ci ha cantato. Lo ripetiamo come un mantra. Citando un po’ Ornella Vanoni un po’ Rossella O'Hara in Via col vento...