E' Kora il nuovo singolo del duo electro-pop i Serpenti

La florida attività di concerti dal vivo dei Serpenti li ha portati, in sei anni, ad esibirsi in Italia, UK, US e Cina ed in importantissimi eventi internazionali (Northside Festival NY@ USA – Sziget Festival Budapest @ Ungheria – MIDI Festival @ CINA). Nel 2015 il duo si ferma per consolidare la carriera di autori e producer (Sony Atv) e per dare spazio a Phantafox, progetto parallelo deep house cantato in inglese e pubblicato con Ego Music che ha avuto un ottimo riscontro nel suo settore con il singolo “Love the noise”. Dopo 4 anni di pausa dal progetto per dedicarsi alla carriera di autori per altri interpreti, i Serpenti tornano nel 2020 a parlare in prima persona con dei singoli appuntamenti: a marzo con “i giorni di Ulisse” e, a partire dal 15 luglio, con “Saturno non aspetta”.