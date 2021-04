Con Pascucci tra Coriandoli e Cicatrici: il video

Attraverso la testimonianza di persone vicine all'artista che nel tempo gli hanno confidato episodi di violenza subita ha cercato di evidenziare il percorso che una vittima è costretta a compiere per recuperare se stessa. Il video è introdotto da un testo del cantautore

Pascucci nasce dal bisogno di poter unire la mia passione per la musica al mio

interesse per la psicologia e la filosofia, mi piace poter creare brani dal gusto

moderno ma con un testo che cerca di approfondire i sentimenti e le emozioni che

noi tutti proviamo. Questo approccio empatico mi dà la libertà di poter spaziare da argomenti relazionali e sentimentali a temi più sociali e personali.



Ad esempio, nel caso di “Coriandoli e Cicatrici” - il mio nuovo singolo - attraverso

la testimonianza di persone vicino a me che negli anni mi hanno confidato i loro

episodi di violenza subita ho cercato di mettere in evidenza tutto il percorso che una

vittima è costretta a compiere, cercando di far vedere questo lato della violenza ma,

allo stesso tempo, di mandare un messaggio di vicinanza e di speranza a chi si trova

in difficoltà. La musica che accompagna il testo è interamente composta da me: le sonorità che si venivano a creare mentre la componevo mi hanno dato l'ispirazione per raccontare la storia di questa ragazza che, dopo essersi svegliata da un incubo

legato ad un abuso avvenuto molti anni prima, raccoglie tutte le sue forze e prova a

dare un taglio netto al suo presente per partire alla ricerca di un futuro lontano da

questo ricordo.



Penso sia molto importante trattare argomenti del genere nella musica,

personalmente in vari momenti difficili della mia vita mi è capitato di essere in parte

risollevato dopo aver ascoltato determinate canzoni che, in qualche modo, sono

riuscite ad essere terapeutiche. Mi piacerebbe tanto di poter trasmettere la stessa

sensazione ad altre persone, nel mio piccolo. È per questo che anche in altri brani

che ho scritto ma ancora non pubblicati tratto anche di argomenti come la solitudine

e la depressione. C'è anche da dire che la mia musica rispecchia il mio carattere: nella vita privata a volte sono un po' pessimista, ma sono anche sognatore. È per questo che nei brani che scrivo cerco sempre di metterci una nota di speranza e positività, perché tutti si meritano di vivere una vita degna del suo nome e solo tutti insieme possiamo costruire un futuro migliore.



Per quanto riguarda il mio progetto è completamente indipendente, mi affido ad uno

studio vicino casa, a Fano, per aggiungere dettagli alle produzioni e finalizzare i

brani, dopodiché mi faccio affido ad Artist First per la distribuzione digitale. Con il

tempo fortunatamente ho trovato amici e collaboratori che credono in quello che

faccio e mi stanno aiutando pian piano a farmi conoscere. In poche parole questo è Pascucci: una persona sensibile che cerca di entrare in contatto con altre persone simili a lui, provando a raccontare la quotidianità con gli

occhi di tutti coloro a cui piace fare riflessioni su ciò che gli succede intorno.