Orchestra LaVerdi, in scena nel Duomo la Passione Secondo Giovanni

Nuovo appuntamento in streaming per l'Orchestra Sinfonica, che celebra il Venerdì Santo con una delle maggiori opere sacre della storia della musica. In uno scenario eccezionale

Aspettando le riaperture di primavera, non si fermano le iniziative online dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi (streaming.laverdi.org): per il Venerdì Santo, alle 21 è in programma la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach in uno scenario eccezionale: il Duomo di Milano.