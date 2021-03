"La Forza delle Donne”: concerto online per l’8 marzo di LaVerdi

approfondimento

Beethoven e i buchi neri, la musica dialoga con le stelle in streaming

Se l’anno scorso, all’interno del repertorio proposto, si decideva di rendere omaggio a una compositrice eseguendo una splendida pagina di Fanny Hensel, dal cui Quartetto d’archi datato 1834 veniva eseguita la dolcissima Romanza, quest’anno le donne dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi celebrano la figura femminile rievocando Carmen, un personaggio che forse più di ogni altro, nella storia dell’opera, rappresenta la forza spirituale delle donne. Così, il violino di Engjellushe Bace, il violoncello di Nadia Bianchi e l’arpa di Elena Piva accordano i loro strumenti e si mettono insieme per eseguire la celeberrima Habanera, dalla Carmen di Georges Bizet, tema-simbolo di un’eroina senza tempo, che, attraverso i secoli, ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento ideale per capire quanto immensa sia la forza delle donne. Brano affiancato da un altro grande classico del repertorio operistico, stavolta firmato dall’italiano Pietro Mascagni, di cui, dall’appassionata opera Cavalleria Rusticana, verrà eseguito l’Intermezzo, un brano orchestrale senza tempo, la cui melodia, fin dalla sua genesi, ha fatto da sfondo all’immaginario del nostro paese. Completa il programma un brano originariamente scritto per violino e pianoforte, e arrangiato solo successivamente per organici diversi, vista la sua grandissima efficacia espressiva. Si parla di Salut d’amour, composto da Edward Elgar nel 1888 proprio grazie all’ispirazione che egli trasse dal suo amore per Caroline Alice Roberts: se durante il loro fidanzamento la Roberts aveva presentato a Elgar una poesia intitolata The Wind at Dawn, che Elgar mise in musica, il compositore decise di ricambiarla donandole Salut d'Amour come regalo di fidanzamento. Un brano intriso della devozione che egli nutriva nei confronti dell’amata.