Attimi per attimi è il nuovo singolo di Gipsy Fiorucci: il video

“Attimi per attimi” nasce dal sodalizio artistico con il cantautore Manuel Auteri, questa ballata intensa e struggente (come amo definirla) ci parla di quell’amore con la “A” maiuscola che troppo spesso crediamo sia possibile vivere solo nelle favole.

Nel videoclip, con la direzione artistica di Lorenzo Lombardi che ha curato la regia video anche dei miei precedenti singoli “Serial Lover”, “Specchi di Luce” e “Imagine”, la canzone viene avvolta da un alone di mistero tra la dualità di luce ed ombra, odio e amore, sentimento e tormento, condizioni che molto spesso ci troviamo a vivere sulla nostra pelle e che nel bene o nel male ci lasciano sempre delle cicatrici che ci portiamo dentro e che poi rischiano di condizionarci nelle scelte che facciamo ogni giorno.



E’ stato molto emozionante immergermi nell’atmosfera eterea ed epica di questo video dalle sfumature gotiche e suggestive ed impersonificare gli immaginari di alcune tra le più importanti storie di sempre da “Cappuccetto rosso” a “La bella e la bestia”, di cui ne viene rappresentata l’essenza fiabesca in una sorta di fuga e desiderio e dove il “Lupo” (che m’insegue, mi brama e mi desidera), rappresenta le nostre paure più inconsce che ci troviamo a dover affrontare per vivere appieno l’amore.



Questo progetto arriva in un momento molto importante e rappresenta una tappa fondamentale del mio percorso artistico, una nuova e ritrovata consapevolezza che avvolge tutta la mia creatività e tutto il mio essere artista a 360 gradi con lo sguardo fiero e fiducioso rivolto verso il futuro (non a caso la scelta della foto della copertina). Preceduto dai significativi ed introspettivi “Specchi di Luce” e “Protagonista”, questo singolo ha per me tutto il sapore di una vera rinascita.

“Attimi per attimi” rispecchia in pieno le caratteristiche che da sempre amo di più nella musica, un’energia dirompente e graffiante ma che nello stesso momento abbraccia e culla la parte di noi più emozionale ed intima, quella che la nostra anima custodisce gelosamente. Attimi che portano con sé l’essenza di una vita, due destini che per un momento hanno incrociato l’uno il cammino dell’altro ma che non possono coincidere per sempre, quell’attimo fuggente in cui tutto è possibile e perfetto ma mai scontato e banale... la timida illusione di poter vivere una favola che si possa trasformare in realtà, la storia di un amore romantico, passionale ma fatale al tempo stesso che attraverso immagini evocative ne incarna la vera essenza e riesce a scuoterci dentro.



Secondo me, ancora di più in un momento come quello che stiamo vivendo, è molto importante riscoprire e nutrire la nostra parte più fanciullesca. Tornare a credere nella bellezza delle favole. In un mondo che ci allontana sempre più dal nostro bambino interiore e dalle nostre vere radici. E’ fondamentale riuscire a mantenere sempre viva la fiamma della speranza e soprattutto tornare a credere nei “lieto fine” come quando eravamo bambini.