Angelica crea una esclusiva live session di Storie di un appuntamento

Dopo i tanti appuntamenti declinati tra musica e parole nel suo disco, per l'artista brianzola arriva un nuovo appuntamento, forse il più atteso da chi fa e chi ascolta musica: quello con on stage. Appuntamento il 31 marzo

Mercoledì 31 marzo alle ore 21.30 sul canale YouTube di Carosello Records (https://www.youtube.com/user/CaroselloRecords) sarà trasmessa la première della live session di Storie di un appuntamento di Angelica, il secondo album per Carosello Records della cantautrice monzese dalla sensibilità rara e dal sound raffinato e inconfondibile. Un’imperdibile performance dal vivo trasmessa in diretta con la possibilità per il pubblico di intervenire e commentare, dove le otto tracce che compongono il nuovo disco prendono finalmente vita in un live magnetico e intimo, potente e al tempo stesso leggero. Storie di un appuntamento è un compendio di gioie e di paure, di attese e delusioni, di speranze e di ricordi. Sono le pagine di un diario che raccontano l’importanza di imparare a guardarsi allo specchio, riconoscendo le proprie fragilità per riuscire a superarle, accettandosi per quello che si è.