Janet Jackson: Rhytm Nation tra gli album della Libreria del Congress

L’album pubblicato nel 1989 è ufficialmente un tesoro discografico da preservare per l’immenso valore artistico e culturale Condividi:

“Rhythm Nation 1814”, il quarto album in studio di Janet Jackson, è stato inserito tra i dischi da salvaguardare all’interno della Biblioteca del Congresso. È stato considerato uno degli “audio treasures”, i tesori discografici, da preservare per il loro immenso valore artistico o culturale. La storica biblioteca contiene oltre 158 milioni di documenti tra libri, manoscritti, registrazioni sonore, film, spartiti musicali e mappe. Il celebre album di Janet Jackson è stato considerato patrimonio culturale dell’umanità da preservare per le generazioni future e per questo inserito tra i tesori contenuti all’interno di uno dei tre palazzi storici a Washington.

“Rhythm Nation 1814” di Janet Jackson, il disco dei record approfondimento Justin Timberlake si scusa con Britney Spears e Janet Jackson “Rhythm Nation 1814” è tra gli album più importanti della carriera di Janet Jackson e ha ottenuto 9 nomination ai Grammy Award permettendo alla cantante di essere la prima donna candidata al premio Produttore dell’anno. Il disco ha vinto il premio nelle categorie miglior video musicale di lunga durata e per il mini-film “Rhythm Nation 1814 Film”, che contiene i video di “Miss You Much”, “The Knowledge” e “Rhythm Nation”. “Rhythm Nation 1814” è il punto di svolta per Janet Jackson, nel quale la cantante per la prima volta ha affrontato temi di interesse sociale come il razzismo, le difficoltà dei bambini dei quartieri poveri a trovare il proprio posto nella società, il bisogno dell’istruzione scolastica. Il titolo stesso fa riferimento all’anno in cui il diritto all’istruzione delle donne fu riconosciuto ufficialmente negli Stati Uniti, il 1814 appunto, anno in cui è stato composto anche l’inno nazionale americano. Sono oltre 8 milioni le copie vendute negli Stati Uniti dell’album ed è stato notevole anche il riscontro in Europa con oltre 300 mila copie registrate nel Regno Unito. Janet Jackson ha pubblicato un post su Instagram che riporta la notizia dell’inserimento di “Rhythm Nation 1814” nella Biblioteca del Congresso. “Sono senza parole”, la frase scelta come didascalia che esprime tutta la gioia e l’orgoglio dell’artista per un traguardo così importante per la sua carriera.