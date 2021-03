Michelle, dopo il singolo MaleMale la sua playlist catartica

Un viaggio nel centro di se stessa. Michelle con MaleMale va ha esorcizzare un po' della sua adolescenza. Un periodo dal quale è da poco uscita questa giovane artista romana è nata nel 2002. Per raccontarsi ha scelto un genere ostico, soprattutto in questi anni che è diventato mainstream, ed è l'indie. Una scelta coraggiosa perché non solo necessita di una buona padronanza della lingua italiana ma anche di una forza interiore propulsiva perché per essere credibili bisogna mettersi a nudo. In questo singolo lo fa, maschera certe amarezze con venature pop e dimostra che è possibile, nonché doveroso, ritrovare la voglia di giocare. Stare bene con se stessi significa fare stare bene anche gli altri. In questa playlist Michelle ci aiuta a ritrovare quella forza che a volte la vita sembra sottrarci.



Mace/Blanco/Salmo - La canzone nostra

Quello che scaturisce in me questa canzone è qualcosa di indescrivibile; Mi trasmette una forza assurda anche quando mi trovo in un momento della mia vita difficile da superare. La musica, e in particolare questa mi da quella carica di dire “si posso farcela”.



Gazzelle - Destri

Per me questo pezzo rappresenta la nostalgia di un amore ormai finito, inteso anche come un dolore interiore che si prova quando non si ha più la persona che si ama al proprio fianco.



Pinguini Tattici Nucleari - Ridere

Io quello che percepisco all’interno di questo pezzo è proprio il senso di ricordare un amore anche dopo averlo perso. Perché sono del parere che tutti i momenti speciali trascorsi con una persona che ami non potranno essere cancellati, perciò non si dimentica mai ciò che si è stati ma bensì lo si ricorda con il sorriso ma nello stesso tempo come una frustrazione continua.



Gazzelle - Nmrpm

È un pezzo che mi rispecchia particolarmente perché sento davvero delle emozioni indescrivibili ogni qual volta che analizzo il testo, dando un peso davvero importante al significato di ogni parola. Rappresenta tutto quello che vorrei dire e urlare nei momenti di rabbia, ma poi cado nella fragilità che caratterizza tutti noi finendo per emozionarmi, cosa che succede quando mi perdo nella scrittura del mio singolo “MaleMale”.



Franco126 (feat.Calcutta) - Blue Jeans

Questo pezzo mi fa venire i brividi…il senso di solitudine che si vuole sottolineare è davvero forte; perché non è facile sentirsi di troppo anche quando si è soli, basta dire questo ed è tutto più chiaro.



Frah Quintale - Due Ali

Dentro di me ci sono mille pensieri e paure quando mi trovo davanti a questo pezzo; penso al continuo pregiudizio che possano avere le persone nei miei confronti, non conoscendomi, infatti il testo mi colpisce nel momento in cui si dice:”cosa ne sò se dietro a quei due occhi da bambina ce il diavolo in persona oppure no”.



Giordana Angi - Come mia madre

A volte mi chiudo in me stessa e penso a tutte le attenzioni in più che avrei potuto dare alle persone che mi sono state vicine nei momenti in cui mi sentivo morire dentro, e in particolare nei momenti dove le mie paure erano protagoniste della mia vita. Insomma mi immedesimo nelle parole dell’artista pensando al mio passato



Giovanni Segreti Bruno - Ti voglio bene

Quello che si muove dentro di me quando rifletto sulle parole di questo pezzo è proprio la sensazione che provo quando mi sento dire “Ti voglio bene”, sembra una cosa molto semplice ma non lo è, nessuno me lo dice molto spesso, e questo testo mi fa ragionare su quanto possa essere difficile dire “Ti voglio bene” a una persona e soprattutto riceverlo.



Mahmood - Gioventù bruciata

Credo che non ci sia cosa più bella di ricordare il passato e l’infanzia, in questo pezzo si uniscono i vari frammenti di un particolare periodo di vita che mi fa ragionare su quanto possa essere importante avere cura e fare tesoro del proprio passato, così che un domani si possa raccontare.



Il Tre - Te lo prometto

Qui sento un po' di malinconia ma nello stesso tempo sento un messaggio importante, quello di non cambiare mai per gli altri se ci piacciamo così come siamo, e perché ognuno ha una propria personalità ed è perfetto così.