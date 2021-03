Per una volta sola di Maria Teresa Amato in arte Mate: video

“Per una volta sola” è il mio nuovo singolo online su tutte le piattaforme digitali dal 26 marzo. Il brano è una ballad scritta insieme ad Andrea Riso e Riccardo Brizi. Parla della presa di coscienza, che può arrivare ad ognuno di noi. Prima o poi bisogna fare i conti con gli altri ed in primis con se stessi, un passaggio fondamentale per ritrovarsi e ricominciare. Quindi per donarsi a qualcuno bisogna sapersi perdonare.



Sono originaria di Napoli e fin da piccolissima ho amato il canto, studiando prima lirico per poi avvicinarmi al jazz e al blues. Nel 2008 ho partecipato a "Sanremo Lab" dove mi sono esibita come solista arrivando in finale con Arisa e Simona Molinari. Nello stesso anno è arrivata l'opportunità di partecipare, sempre come solista, al programma “I raccomandati” di Carlo Conti insieme all’attore Ettore Bassi. Nel frattempo sono seguite svariate esperienze di live e palcoscenici, fino al 2009 quando arrivo a “X Factor” trasmesso insieme a “Gli Antani”, un gruppo vocale formato da me come vocalist e altri tre musicisti.



Il brano presentato per l'occasione era “Dancing Queen” degli Abba, e siamo arrivati fino ai live serali. Lì ho percepito l'interesse ancora una volta per la mia figura di cantante solista, tanto da presentarmi nel 2013 a “The voice of Italy”. Vengo scelta ed entro nel team di Riccardo Cocciante, che riesce a portarmi fino alle esibizioni serali. In seguito ho debuttato sia al cinema che al teatro facendo anni di tournée insieme all'attore partenopeo Maurizio Casagrande e al comico Simone Schettino. Molte sono state le partecipazioni in film, fiction e docufiction come quella andata in onda sul canale “Crime Investigation” di Sky dal titolo “Camorriste” dove recitavo come protagonista nel personaggio di Rosa Amato.



Gli spettatori mi hanno conosciuta e seguita anche sul canale Real Time nel programma “Cortesie per gli ospiti” ed in altre serie tv come “Romolo + Giuly”. Al cinema ho recitato in ruoli minori nei film «Bob & Marys», «Vieni a vivere a Napoli» e «Babbo Natale non viene dal Nord». Nel 2019 partecipo come giurata alla prima edizione (ed in seguito anche alla seconda) del programma “All together now”, il talent show condotto da Michelle Hunziker con J-Ax come presidente d'eccezione della giuria. Sono stata una delle giurate del muro dei cento giudici, e quindi per la prima volta ho rivestito un ruolo diverso da quello di cantante, quindi per me è stata una nuova esperienza. Attualmente sto lavorando ad un nuovo progetto dalle sonorità electro/ house che darà spazio ad altri aspetti della mia personalità artistica.