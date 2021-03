L'Indaco tinge il Po con Sting e The Beatles: la playlist

Lungo il sinuoso Po, nell'ansa di Luzzara, nasce nel 2016 il Collettivo Indaco il quale opera per il ripristino di certi valori fondamentali per disegnare il futuro delle nuove generazioni. Ogni anno c'è l’evento Indaco 432hertz. Aspettando che sia possibile viverlo, Alessandra Bertelli e Alberto Benati, anime del movimento, ci portano in quel mondo con dieci canzoni

Albenati - Double Relax

Doppio Relax, la ricerca del benessere in due, tutto è uno e poi si sdoppia per evolvere per poi tornare di nuovo uno. E’ il ciclo vitale della natura che muta costantemente, il susseguirsi delle stagioni, il ripetersi degli eventi.

https://open.spotify.com/track/5X4WsWBe82Ou2tGPz9LrGu?si=VUN6GGKURSmPPkxhrNPM2A

Joe Jackson - Steppin' Out

“We so tired of all the darkness in our lives…We are young but getting old before our time We'll leave the TV and the radio behin…” Siamo così stanchi di tutta l'oscurità nelle nostre vite Siamo giovani ma invecchiamo prima del tempo, lasceremo la TV e la radio alle spalle non chiederti cosa troveremo. Esci stasera?

https://youtu.be/PJwt2dxx9yg

https://open.spotify.com/track/1qaS4rwkm52lpkDZVmvF52?si=aKYQPGSjT9SjJYdVGK4u5Q

Extreme - More Than Words

L’intimità di un rapporto d’amore va oltre le parole, la vicinanza, il contatto di cui sentiamo estremo bisogno in questi strani giorni e di cui non si può fare a meno è ciò che auspichiamo per il nostro futuro.

https://youtu.be/UrIiLvg58SY

https://open.spotify.com/track/2SbsvihBJmgNKZ4qkXFWrp?si=PNs48da9QWqXp6Gcxt0FcA

Beatles - Taxman

Un classico dei Beatles scritto da George Harrison ci ricorda la frenesia di tutti i giorni inseguiti dai doveri, dalle tasse, viviamo in un sistema disumanizzato, fermiamoci a pensare e vivere il nostro lato più umano: Indaco ci riporta ad una dimensione naturale della vita.

https://youtu.be/l0zaebtU-CA

https://open.spotify.com/track/4BRkPBUxOYffM2QXVlq7aC?si=YLTUvcrFTQG1tRPvw2tpNw

Sting - Shape of My Heart

Immersi nelle difficoltà della vita siamo distratti da tutto ciò che ci accade intorno, vediamo scorrere immagini di guerre, soldati, denaro ma torniamo in equilibrio con noi stessi quando riscopriamo la forma del nostro cuore.

https://youtu.be/NlwIDxCjL-8

https://open.spotify.com/track/6CKoWCWAqEVWVjpeoJXyNH?si=DIZ8HfikQyiXYbhaDbBeBA

Youssou N'Dour - 7 Seconds ft. Neneh Cherry

L’eterna battaglia tra le razze, il diverso colore della pelle e le differenze sociali possono determinare guerre tra i popoli ma solo i governanti ne traggono vantaggio, le persone possono vivere in armonia, rispetto ed amore reciproco in in mondo dove tutti possiamo essere uno.

https://youtu.be/wqCpjFMvz-k

https://open.spotify.com/track/76D5nfZbYzZYfUZKGy73jy?si=0L6b8AYmSpe3L6W83pTIxA

Dimitri from Paris - Reveries

Un richiamo dal bosco. Leggeri passi ritmati annunciano che Indaco sta tornando.

Le foglie brillano, tremano e i rami si allungano verso il Sole alla ricerca del suo vitale calore e della nuova stagione in arrivo.

https://youtu.be/CkGX7nPsfSM

https://open.spotify.com/artist/5Il27M5JXuQLgwDgVrQMgo?si=jHcKnlquQf-Vcw8jlJ-kOg

Wax Tailor - Ungodly Fruit

Tamburi, flauti, violini, si fondono insieme per accompagnare una danza circolare e fluida che vola oltre le sponde del fiume le cui acque scorrono ed rinnovano la vita delle terre che bagna.

https://youtu.be/Cr4D3mfcX-0

https://open.spotify.com/track/0Ny30hfcHPaVkCBH4lsKhf?si=bMV6t5lzQgq4HFd5kM0L3w

Greyboy (feat. Quantic & Sharon Jones): Got to Be a Love (Paul Nice Remix)

Ritmo, sorrisi, amicizia, mani nelle mani per creare energia pura. Una danza olistica, il movimento sincronizzato dei danzatori immersi nella natura, sulle rive del grande fiume crea armonia e gioia.

https://youtu.be/YPyVg87vfLI

https://open.spotify.com/track/1CdEgal40sOWzWZ039TPem?si=smIC-A-4TFWfF-m0ybK6pg

Kid Loco - She's My Lover

Aria, sole, respiro, pace. Suoni d’oriente che ci catturano. Occhi chiusi per percepire energia che lentamente sale per poi esplodere in un profumo inebriante.

https://youtu.be/tR4OK2doIQ0

https://open.spotify.com/track/0RMYhQkJIe14usAN1OSNNA?si=fh-1sq0JQBWdDniXti1CUQ