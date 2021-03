Il video riunisce i contributi ricevuti da fan, artisti e lavoratori dello spettacolo dopo il lancio di una call to action dedicata sui profili social di Onstage, amplificata dalle associazioni che hanno scelto di supportare quest’attività, vale a dire Bauli in piazza, La musica che gira, Scena Unita, This is la crew, Squadra Live Touring Pass, #Chiamatenoi e Music Innovation Hub

In occasione dell’avvicinarsi di quella che sarebbe dovuta essere la decima edizione degli Onstage Awards, Onstage, punto di riferimento per la musica dal vivo, settore fortemente penalizzato dall’attuale emergenza sanitaria, si schiera nuovamente al fianco dei lavoratori dello spettacolo per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla loro grave condizione. Così facendo Onstage - sostenuto nella causa dal partner Würth MODYF Italia, brand specialista nel settore dell’abbigliamento e delle scarpe da lavoro - si unisce al coro delle associazioni che negli ultimi mesi hanno portato avanti iniziative a sostegno di questa categoria. Da Bauli in Piazza a #Chiamatenoi, da Scena Unita a La Musica che Gira, Onstage è vicino e solidale a chi ha lavorato per sedersi a un tavolo con le istituzioni, a chi ha protestato pacificamente, a chi ha cercato in modo costruttivo di fare proposte per amplificare tutte quelle voci rimaste inascoltate.



Purtroppo poco o quasi nulla è stato fatto e, ad oggi, più di 500.000 persone sono ancora senza lavoro e in attesa di provvedimenti concreti. La passione per la musica dal vivo di fan e artisti e l’importanza di tutte le professionalità di cui si compongono le maestranze dello spettacolo sono al centro del video che è stato realizzato dalla casa di produzione Except fondata da Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff, uno dei registi più affermati in ambito musicale (sua la prestigiosa firma di alcuni lavori di Vasco Rossi, Pino Daniele, Ezio Bosso e Sfera Ebbasta). In questa breve clip dal forte impatto emozionale, artisti come Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi, Levante, Francesca Michelin, Francesco Gabbani, Lorenzo Fragola e gli Eugenio in Via Di Gioia pongono l’attenzione sul lavoro di tutte quelle persone che, dietro le quinte, contribuiscono in modo fondamentale e determinante all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di ogni concerto.



Un ricordo che è anche un messaggio di speranza affinché club, promoter, agenzie di

booking, light designer, sound engineer, tour manager, backliner, service, stage manager e tutte le altre professionalità di questo settore possano presto tornare ai loro palchi. Il video riunisce i contributi ricevuti da fan, artisti e lavoratori dello spettacolo dopo il lancio di una call to action dedicata sui profili social di Onstage, amplificata dalle associazioni che hanno scelto di supportare quest’attività, vale a dire Bauli in piazza, La musica che gira, Scena Unita, This is la crew, Squadra Live Touring Pass, #Chiamatenoi e Music Innovation Hub. L’iniziativa è stata ideata da Musa, agenzia di music branding ed editore di Onstage.