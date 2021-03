Torna Milano per Gaber: la manifestazione incomincia stasera

La Fondazione Giorgio Gaber, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, ha lanciato l’edizione digitale della consueta kermesse dedicata al Signor G. Una serie di appuntamenti che da questa sera a fino a martedì 23 marzo si susseguiranno in rete, secondo le restrizioni anti contagio. Gli eventi saranno gratuiti e disponibili in streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione

La Fondazione Giorgio Gaber, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, ha dovuto chiaramente rinunciare a un’edizione dal vivo ma ha comunque deciso di tenere vivo il ricordo e l'omaggio del grande Giorgio, offrendo ai tanti fan e nostalgici del mitico G.G. una serie di eventi online, tutti gratuiti e disponibili in streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione.

Si parte stasera: da giovedì 18 marzo fino a martedì 23 marzo, in cartellone ci sono tantissimi eventi da non perdere. La rassegna sarà aperta giovedì 18 marzo da Ambra Angiolini, che ci intratterrà con un incontro-spettacolo in cui verranno proposte in esclusiva alcune letture circa i brani di Gaber e Luporini.