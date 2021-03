Deiv, non solo Diamanti ma tutte le sue canzoni su Youtube

Con Diamanti Deiv, all'anagrafe Davide Moica, mette in evidenza come la sua musica nasca dalla passione per vari generi e sia influenzata dalla sua intensa esperienza di vita a Londra. Al singolo si aggiunge il rilascio su Youtube della versione live di tutti i suoi brani. Una occasione speciale per entrare nell'universo dell'artista sardo.



Davide quando hai scelto Diamanti come singolo e perché credi questo sia il momento giusto per questo testo?

Non lo ho scelto io il momento è lui che lo ha scelto. Era in me da tempo come altre canzoni, erano sfoghi chiusi in me da tempo e dunque era giusto ora lasciarli liberi.

Il testo è molto introspettivo, quanto c’è di te?

C’è tutta la mia vita, sono da sempre in un mood chiuso, tendo a isolarmi. Per me è faticoso raccontarmi in modo così trasparente. Ecco perché è arrivata la scrittura in italiano, un equlibrio tra il logorio interiore e la paura di espormi.

Provi spesso a confessarti fino a giudicarti?

Ogni giorno ho la mia dose di confessionale è nella mia testa.

Per la libertà e la verità quanto sei disposto a sacrificare?

Tutta la mia vita, soprattutto quando diventi più grande e capisci meglio certi passaggi della vita. All’iniziano non contano quanto dovrebbero. Da giovane hai meno pensieri poi crescendo arrivi a certe consapevolezze. La domanda che mi pongo è: perché vivere se non puoi essere te stesso?

Se la vita è una puttana con i diamanti…può esistere anche una vita senza diamanti?

La vita è uno spettacolo unico ma è anche un duro campo di battaglia come si evince da Guerra e Pace…temo sia solo puttana ma se guardiamo bene torviamo anche i diamanti.

La paranoia continua a telefonarti?

Sì ma ogni notte metto il cellulare in modalità aereo e non rispondo o se rispondo le dico di tornare domani.

Come è stato passare dall’inglese all’italiano?

Per me è stato come ripartire da zero, come essere ai primi passi di scrittura. In inglese un concetto compelsso si puà esprimere in poche parole, in italiano devo formulare ogni idea in una nuova maniera. E’ un nuovo inizio, da un anno scrivo solo in italiano.

Quanto vivere ha Londra ha influenzato la tua musica?

Tantissimo, lì cìè una mentalità aperta rara nel mondo. L'apertura mentale è non solo nella vita ma anche nei sound, c’è un’altra vibrazione. Ho scoperto cose che mai in Italia avrei capito o sentito. per quella città nutro un rapporto di amore e odio ma ti assicuro che se un domani ci tornerò sarà con serenità.

Come vi siete conosciuti con Salmo?

Ci siamo trovati nel periodo dell’adolescenza ai suoi primi concerti, poi frequentavamo gli stessi posti e le stesse compagnie e l'amicizia è diventata anche musicale.

Per altro tu collabori con LEBONSKI 360° l'etichetta lanciata proprio da Salmo.

E’ una realtà ancora in fase embrionale. Salmo sta lavorando con Sky in questo periodo ed è molto impegnato. Siamo ancora agli inizi ma cresceremo. Il covid un po’ ci frena. Piantiamo piccoli semi e speriamo nel raccolta al più presto.

Diamanti è il quarto singolo: i prossimi appuntamenti?

Sto lavorando al disco, le quattro uscite sono i tasselli che formano l’album. Quando è il momento uscirà qualcosa d'altro ma non faccio spoiler.

Ce lo comunicherai attraverso i social?

Non credo. Sono poco attivo sui social, essendo di carattere chiuso in quel mondo non riesco a essere me stesso.