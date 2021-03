B3N pubblica il video di “Sara lo sa” e lo dedica a tutte le donne

In Sara Lo Sa, B3N racconta la storia realmente accaduta di una sua coetanea abusata ad opera di un padre violento. “Forse non sarà una canzone a cambiare le cose ma spero nel suo piccolo possa aiutare a portare ancor più attenzione sul tema dei maltrattamenti e che possa infondere il coraggio per ribellarsi e denunciare gli abusi”, le parole di B3N.



Il video dalla forte carica emotiva è stato girato tra Roma ed Ostia con la regia di Lorenzo Mazzoni e vede come protagonista la giovanissima stella del cinema italiano Alma Noce (già apprezzata dal pubblico per la sua interpretazione nel film 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino). Pubblicato intenzionalmente in questo giorno ha lo scopo di sensibilizzare su un grave problema. I numeri, infatti, evidenziano come il 35% delle donne a livello globale ha subito violenza almeno una volta nella vita.

Le immagini, girate, impressionano per la loro capacità di commuovere e trasmettere forte e limpido un unico messaggio: ad ogni donna deve essere garantito il diritto di essere libera, di poter voltare pagina e di decidere della propria vita, per uscire dalla spirale di violenza domestica.