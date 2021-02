Sanremo 2021, operazione televoto di Ghemon tra ex e cerchia allargata

L'artista è pronto per la kermesse e soprattutto per scalare la classifica dei cantanti in gara. Come farlo? Raccogliendo un folto gruppo di conoscenti che possano votarlo telefonicamente. Con una serie di video ironici, pubblicati sui social, il rapper, agendina alla mano, sta già chiamando ex fidanzate e amici di amici per convincerli a sostenerlo durante le puntate del Festival Condividi:

Si chiama "Operazione televoto" ed è il divertente progetto di Ghemon in vista del Festival di Sanremo. Il cantante sta pubblicando sui social una serie di video ironici nei quali chiama conoscenti e persone varie per convincerli a votarlo durante le serate della kermesse. Agendina alla mano, il rapper ritrova Tania, presunta ex fidanzata dopo 16 anni. "Con Sanremo devono saltare tutti gli schemi - dice a un ipotetico amico - tu lo sai che io sono uno discreto, non mi metto a chiedere favori a nessuno, però qua bisogna proprio fare una cosa a tappeto".

La chiamata alla cerchia allargata leggi anche “E vissero feriti e contenti”, il nuovo disco di Ghemon. L'intervista Se sul pezzo e sulla performance Ghemon si sente sicuro, a preoccuparlo è il lato televoto "perché non è che mi conoscono tutti". Quindi ovviamente genitori e parenti sono stati allertati, ma l'artista vuole fare di più. Ecco che nasce "l'operazione televoto" che ha inizio con "la cerchia allargata". "Queste cose non le faccio mai, però pure il conoscente che non senti da tempo... io, sinceramente, ci proverei", dice l'artista nel primo video. Così viene chiamato Alessandro, al quale Ghemon spiega di essere l'amico di Luigi e Remigio. "Abbiamo giocato a calcetto una volta - gli ricorda il cantante - ho tirato una botta fortissima, ti ho preso in faccia, ti eri pure un po' innervosito". Il presunto Alessandro risponde di aver incontrato moltissima gente "con i piedi a banana" e di non rammentare nello specifico quell'episodio. Il musicista allora spiega che risale al 2001 o 2002, ossia vent'anni prima, e arriva al punto: "Io faccio il cantante e quest'anno vado a Sanremo, il mio nome è Ghemon, scritto G-H-E-M-O-N". Dopo qualche specifica sul nome, che Alessandro non capisce correttamente, la richiesta di altre persone a cui dire di votarlo. L'aiuto è immediato: il gruppo WhatsApp del catechismo del figlio di Ale.