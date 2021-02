Maruego torna per raccontarci la Terra Bruciata

Oussama Laanbi, in arte Maruego, da molti considerato il precursore della musica trap italiana (basta ascoltare i primi singoli di successo come Cioccolata, del 2014, brano che pare uscito da una playlist 2021) torna il 26 febbraio con un nuovo singolo, TERRA BRUCIATA, dopo aver rilasciato tre brani apparsi nei primi mesi della pandemia che andavano a preannunciare il suo ritorno sulla scena e, presto, nuove importanti collaborazioni, tra cui ancora una volta quella con Sleambeatz

Una vita difficile, per un figlio di immigrati cresciuto con niente e dal niente che ha costruito, giorno dopo giorno, una carriera musicale difficile e controversa, che lo ha portato ad avere tutto, d’improvviso, dopo la strada e la povertà. Abituato a guadagnarsi a fatica ogni cosa, Maruego ha imparato sulla propria pelle cosa significhi raggiungere un qualcosa e vederselo scivolare via senza una reale colpa o ragione, perché si è giovani e senza una reale guida. Un ritorno sofferto, quello con il singolo Terra Bruciata, di uno degli artisti che con anni di anticipo ha aperto le porte a quello che, oggi, è il genere musicale che domina playlist e classifiche nel nostro paese. Terra Bruciata annuncia il nuovo percorso dell’artista: un ritorno tra divertissement, duro lavoro e potenziamento artistico, che culminerà nell’autunno 2021, in collaborazione con Sleambeatz uno dei produttori più forti del panorama europeo.