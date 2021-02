Lorenz Simonetti con la sua musica Disegna un Cielo: il video

“Disegna Un Cielo”, una canzone che parla della speranza. Una canzone che ho scritto in quarantena a seguito di un discreto successo dei miei video musicali sui social (principalmente tiktok e instagram), per tutti quelli che come me hanno un sogno nel cassetto. Il testo parla di un ipotetico dialogo con la personificazione della speranza dove le chiedo cosa serve per raggiungere i miei obiettivi. Il video stesso che ho deciso di girare per la canzone è ambientato in una fabbrica abbandonata, un luogo poco sicuro e ignoto così com’è la realtà che ci circonda se non sappiamo come affrontarla. In questa realtà ci si deve muovere nel modo corretto per trovare ciò che si vuole, e far si che i propri sogni si avverino. Qui entra in gioco la speranza, che ci aiuta ogni giorno a credere in ciò che vogliamo ottenere; la speranza non deve mai affievolirsi, perchè solo con costanza e determinazione si potranno trovare man mano le risposte ai nostri quesiti. Solo alla fine del video infatti, dal tetto dalla fabbrica abbandonata, si può vedere un cielo, un tramonto, quasi come fosse un bagliore lontano apparso dopo aver speso tanta forza di volontà nel cercarlo, come se contenesse nelle sue sfumature tutte le risposte a lungo cercate.

Questa canzone e questo video sono anche un enorme riassunto della mia vita da musicista e cantante, che non ha mai avuto un attimo di tregua da quando iniziai a prendere le prime lezioni di pianoforte all’età di appena sette anni ed è possibile vedere il tutto come un buon auspicio verso il futuro che mi aspetta. Nella mia vita ho sempre inseguito il mio sogno di diventare cantante e tastierista e se c’è una cosa che non mi è mai mancata, questa è la speranza di realizzarlo. Oltre alle varie lezioni nelle scuole di musica, mi sono anche sempre esibito in live facendo concerti con le mie due band e questo sicuramente è stato un grande aiuto per il mio percorso, perchè con delle persone che condividono il tuo stesso sogno, il raggiungimento di esso diventa ancora più interessante. Proprio la condivisione di una stessa passione è infatti qualcosa che mi piacerebbe il mio brano incentivasse, ovvero trovare qualcuno da affiancarsi nel proprio percorso. Più in particolare, con questo mio brano voglio trasmettere l’importanza dell’avere volontà e determinazione in ciò in cui si crede davvero e infondere una carica di autostima soprattutto nelle nuove generazioni, che ritengo siano coloro che ne hanno più bisogno di tutti. La parte più bella di tutto questo è che nel mio “piccolo” sto riuscendo in questa impresa, perché ogni giorno mi arrivano diversi messaggi sui miei profili social di persone, ragazzi o ragazze, che mi fanno vedere uno strumento musicale comprato perchè io, con i miei video e la mia musica, sono stato loro d’ispirazione. Questa per me è una grossa soddisfazione, ma lo sarà ancora di più quando riuscirò ad esprimere il massimo della mia canzone con la pubblicazione del videoclip ufficiale e riuscirò a far arrivare il mio messaggio a tante altre persone.